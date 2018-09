Am Anfang ein Rätsel für aufmerksame Zeitgenossen: Was irritiert an Schlagzeilen wie diesen? "Gerechtes Land: Nur 16 Prozent der Deutschen fühlen sich benachteiligt" – "Todesstrafe stirbt aus: Immer mehr Staaten schaffen sie ab" – " Weniger Elend: Zahl der Menschen in extremer Armut gestern um 137.000 gefallen" – "Weniger Jugendkriminalität: Jede dritte Gefängniszelle in NRW bleibt leer".

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden