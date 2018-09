DIE ZEIT: Diese Woche sind neue Strafzölle der amerikanischen Regierung gegen chinesische Einfuhren in Kraft getreten. Befinden wir uns jetzt in einem Handelskrieg?

Roberto Azevêdo: Sie können das nennen, wie Sie wollen, fest steht: Die Spannungen nehmen zu. Um im Bild zu bleiben: Man schießt aufeinander, und das ist schlecht.

ZEIT: Wie schlecht?

Azevêdo: Sehr. Das Problem ist: Zwei Drittel aller weltweit gehandelten Waren werden in mehr als zwei Ländern produziert. So sind in einem Auto, das aus China in die USA exportiert wird, mit großer Wahrscheinlichkeit Komponenten aus anderen Ländern. Auch diese Länder bekommen also die Auswirkungen der Zölle zu spüren.

ZEIT: Gibt es dazu konkrete Zahlen?

Azevêdo: Unsere Ökonomen haben sich angeschaut, wie sich ein umfassender Handelskonflikt mit einem vollständigen Zusammenbruch der internationalen Kooperation in Handelsfragen auswirken würde. Ergebnis: Das weltweite Wirtschaftswachstum würde um 1,9 Prozentpunkte geringer ausfallen. Alle Regionen würden verlieren. In der Europäischen Union beliefen sich die Wachstumseinbußen auf 1,7 Punkte.

ZEIT: Es ist schwer, ein solch düsteres Szenario mit der derzeitigen weltwirtschaftlichen Lage in Einklang zu bringen: Die Kurse an den Aktienmärkten steigen, die Arbeitslosigkeit geht zurück.

Azevêdo: Das liegt daran, dass es in aller Regel einige Zeit dauert, bis sich höhere Zölle oder andere handelspolitische Einschränkungen auf das Wirtschaftsleben auswirken. Doch die ersten Folgen dieser Maßnahmen können wir bereits beobachten: In vielen Staaten verzichten Unternehmen auf Investitionen, und die Aufträge der Firmen aus dem Ausland gehen zurück. Und die Arbeitslosigkeit mag zwar niedrig sein, aber dafür ist die Qualität der neu geschaffenen Arbeitsplätze schlechter geworden. Sie sind weniger sicher oder werfen weniger Geld ab. Das ist einer der Gründe für die politischen Verwerfungen in einigen Ländern.

ZEIT: Donald Trump würde jetzt sagen: Das liegt daran, dass Einfuhren aus China Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten vernichtet haben, und deshalb werde der Handel mit China eben eingeschränkt.

Azevêdo: Er ist nicht der Einzige, der das sagt. Das Problem ist doch: Ein Großteil unserer wirtschaftlichen Probleme wird auf den Handel zurückgeführt. Unsere Studien zeigen aber, dass Importe aus dem Ausland nur etwa 20 Prozent der Jobverluste verursachen. Dagegen sind 80 Prozent eine Folge des technischen Fortschritts, der zum Beispiel dazu führt, dass menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt wird. Diese Entwicklung bekommt man nicht in den Griff, indem man die Zölle erhöht.

© Xinhua/imago

Roberto Azevêdo Der brasilianische Karrierediplomat ist seit 2013 Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf. Sie wacht über die Regeln des Welthandels und soll verhindern, dass Länder ihre Märkte abschotten. Sie nahm 1995 die Arbeit auf, ihre Ursprünge reichen aber in das Jahr 1948 zurück.

ZEIT: Wie kann man sie denn in den Griff bekommen?

Azevêdo: Wir sollten zunächst einmal begreifen, dass technische Veränderungen nicht notwendigerweise schlecht sind. Sie vernichten Jobs, aber sie schaffen auch neue Jobs. Wir müssen es den Menschen erleichtern, aus den alten in die neuen Jobs zu wechseln, zum Beispiel indem wir mehr in Bildung und Ausbildung investieren. Was die Sache aber vertrackt macht: Diese Lösung benötigt Zeit, und Lösungen, die Zeit benötigen, sind politisch oft nicht so attraktiv.

ZEIT: Die Zölle zu erhöhen geht schneller?

Azevêdo: Genau. Aber diese Zölle werden nur noch mehr Arbeitsplätze gefährden und die Arbeitslosigkeit steigen lassen.

ZEIT: Trump hat diese Woche vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York gesagt, die Welthandelsorganisation habe Länder aufgenommen, die sich nicht an die Regeln halten. Er meint damit vor allem China. Hat er nicht recht?

Azevêdo: Ich verstehe das Argument eher so, dass es in den USA – aber auch anderswo – Bedenken gibt. Die Regeln, die wir haben, reichen demnach nicht mehr aus, und wir müssen deshalb nachbessern. Das ist etwas, das man sich anschauen muss.