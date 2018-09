Warum behandeln manche Menschen andere so schlecht? Das hat sich der 13-jährige Louis in den vergangenen Wochen oft gefragt. In den Nachrichten hat er Menschen gesehen, die bei Demonstrationen "Ausländer raus!" gebrüllt haben. Er hat mitbekommen, dass Politiker darüber streiten, wie viele Flüchtlinge nach Europa kommen dürfen. Und er hört Erwachsene, die sich fragen, ob in Deutschland die Feindseligkeit gegenüber Menschen aus anderen Ländern zunimmt. All das macht Louis wütend. "Ich wünsche mir, dass niemand mehr ausgegrenzt wird", sagt der 13-Jährige. Und er sagt auch: "Das ist doch ganz einfach!"

Louis besucht eine Schule in Hamburg, auf die Kinder mit 46 verschiedenen Nationalitäten gehen. Ihre Familien stammen aus der Türkei oder Polen, in den vergangenen Jahren kamen auch Kinder dazu, die flüchten mussten, zum Beispiel aus Nigeria und Afghanistan. Sie alle lernen gemeinsam Mathe, Deutsch und Englisch. Und noch etwas anderes: Mut. Am Eingang der Ida-Ehre-Schule hängt nämlich ein Schild, auf dem steht: "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Und Courage, das heißt Mut.

Mutigsein kann vieles bedeuten: vom Zehnmeterturm zu springen, aber auch, sich für andere einzusetzen. "Mut ist, wenn ich mich einmische, sobald ein Kind gehänselt wird", sagt Louis. Die Ida-Ehre-Schule ist nicht die einzige in Deutschland, mehr als 2700 "Schulen ohne Rassismus" gibt es. Insgesamt lernen dort eineinhalb Millionen Mädchen und Jungen, sich gegen Ausgrenzung, gegen Gewalt und für mehr Miteinander starkzumachen. (Was sie sich für die Zukunft wünschen, erzählen einige unter diesem Text.)

An der Ida-Ehre-Schule üben Louis und die anderen Schüler das Mutigsein regelmäßig in Projektwochen und in AGs nach dem Unterricht. Und sie sprechen darüber, was andere verletzen kann. "Manche sagen was Blödes, wenn ein Mädchen ein Kopftuch trägt oder ein Junge im Rollstuhl sitzt", erzählt die elfjährige Mia. "Die wissen vorher gar nicht, dass das wehtut und dumm ist." Mia hat in der Schule gelernt, was Rassismus und Diskriminierung bedeuten – dass andere schlechter behandelt werden, nur weil sie anders aussehen, aus einem anderen Land kommen oder auch deshalb, weil sie Mädchen sind. "Ich finde es wichtig, dass wir darüber reden", sagt sie. "Allein unter Kindern tun wir das nicht."

Bei der letzten Projektwoche hat Mia in der Gruppe "Kinder aus aller Welt" mitgemacht und erfahren, wie ein Mädchen in Indonesien lebt. In Louis’ Klasse hat ein Junge im Gesellschaftskundeunterricht von seiner Flucht erzählt. "Da haben viele geweint, weil sie zum ersten Mal verstanden haben, wie man sich dann fühlt", sagt Louis.

Die Kinder lernen außerdem etwas über die Geschichte ihrer Schule. Denn dort, wo Mia und Louis sich heute für Gemeinschaft und gegen Gewalt einsetzen, wurden vor mehr als 70 Jahren jüdische Schüler vertrieben. Damals herrschten in Deutschland die Nationalsozialisten, man nennt sie auch Nazis. Die hielten sich selbst für überlegen, Menschen mit fremdem Aussehen oder Glauben waren in ihren Augen minderwertig. Besonders die Juden hassten sie. Millionen Menschen wurden von den Nazis brutal verfolgt und ermordet. So etwas soll nie wieder geschehen, sagen Mia und Louis. Dafür könne jeder etwas tun. Sie und ihre Mitschüler haben schon angefangen.

Bei Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage kann jede Schule mitmachen. Mehr Infos und den Aufnahmeantrag findest du auf der Website.