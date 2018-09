Manche Frauen, so heißt es, warten ihr Leben lang auf einen Prinzen. Ich habe tatsächlich einen getroffen. Er stand vor einigen Wochen an Gleis 11 des Leipziger Hauptbahnhofs. Wie ich wartete er auf einen ICE aus Berlin, um jemanden abzuholen. Der Prinz heißt: Sebastian Krumbiegel.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Krumbiegel ist Sänger bei den Prinzen, der Band, die Anfang der Neunzigerjahre mit gesamtdeutschem musikalischen Frohsinn durch sämtliche Decken ging. Man konnte das mögen oder nicht, vergessen kann man es schwer. Fast jeder erinnert sich an die Lieder.

Krumbiegel wurde in Leipzig geboren, und er lebt heute noch mit seiner Familie hier. Ich finde, er passt zu Leipzig, unserer musikalischen Stadt. Obwohl ich mittlerweile auch schon mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht habe, sind wir uns zuvor noch nie begegnet. Nun aber, an diesem Nachmittag am Hauptbahnhof, stellte ich mich vor.

Seitdem haben wir einen ganz guten Draht zueinander. Einmal plauderten wir einen Abend lang – und entdeckten dabei reichlich Schnittmengen in unserer Biografie, unserer Weltsicht und unseren Ambitionen. Inspirierend. Mut machend. Jeder, der diesen Sänger mit dem unvergesslichen Haarschnitt kennengelernt hat, wird bestätigen: Krumbiegel ist ein kluger, lebendiger Gesprächspartner, der als ehemaliger Chorknabe der Thomaner und als Publikumsliebling der Nachwendejahre viel erlebt und viel zu erzählen hat.

Wofür man Krumbiegel aber den größten Respekt zollen sollte, ist sein Engagement für ein Thema, das in den letzten Monaten verdächtig ins Schlingern gekommen ist: die demokratische, tolerante und friedlich miteinander umgehende Gesellschaft.

Wann immer man Krumbiegel am Telefon hat, ist er unterwegs in Sachen Demokratie-Rettung: Er reist zum Interreligiösen Friedenskonzert in Dresden, zu den Wermsdorfer Friedensgesprächen, zu Schülerworkshops für politische Bildung in Berlin oder, wie gerade am Wochenende, zu einem spontanen Überraschungskonzert in Chemnitz im Rahmen der Eröffnung der Interkulturellen Wochen. Das Beeindruckende für mich dabei: Krumbiegel macht das nicht erst seit den Protesten in Chemnitz. Er bespielt die Position beziehende politische Saite seit Jahren. Und das mit großer Umtriebigkeit: Er schreibt schon lange so tolle Songzeilen wie: "Besorgte, die nach unten treten, die haben’s bei mir schwer". Seine Konzerte gegen den Rechtsradikalismus, die er – auch gegen Widerstände – seit Ewigkeiten organisiert, sind legendär.

Dass er seine Stimme stoisch gegen Rassismus und Nazi-Gewächse erhebt, hat ihm nicht nur Freunde eingebracht. Einmal bezahlte er es sogar mit einem eingehauenen Schädel – verursacht von zwei Männern mit Baseballschläger und eindeutig rechtsextremer Gesinnung nachts im Park. Eine schmerzhafte Zäsur in seinem Leben, sicher. Aber leiser geworden ist er seither nicht.

Er ist der Richtige dafür: nahbar, verspielt, doch klar in der Botschaft.

Ich freue mich sehr über diese neue Bekanntschaft. Auch weil sie mich in einem Verdacht zu bestätigen scheint, den ich seit den Diskussionen um den Literaturnobelpreis für Bob Dylan 2016 hege: dass wir in Deutschland etwas brauchen könnten, was uns ein bisschen abhandengekommen ist – das politische Lied.

Natürlich gibt es sie noch. Bands wie Tocotronic, Blumfeld und Wir sind Helden täte man unrecht mit der These, das politische Lied sei tot. Auch im Rap gibt es klare Stimmen. Aber wenn man sich im großen Klangteppich der Musikszene umhört, sind politische Botschaften in Texten doch eher die Ausnahme.

Die allgemeiner formulierten Zeitgeistwünsche, "ein geiles Leben mit knallharten Champagnerfeten" zu führen, sind da weitaus präsenter.

Dabei sind Songtexte doch Botschaften, die geradezu osmotisch ins Hirn gehen – und dort sogar bleiben. Das hat Potenzial! Die Kraft der Sprache, direkt oder poetisch, kann Menschen bilden, die mittlerweile allergisch reagieren auf die Textbausteine der Politik und auf populistisch allzu einfach formulierte Inhalte.

Ich sage es ganz ehrlich: Ich war begeistert von der Idee, Bob Dylan den Nobelpreis zuzuerkennen. Er hatte die Auszeichnung schon deshalb verdient, weil er eine Haltung hat und ein nicht versiegendes Engagement für eine Sache, die heute mit jedem Tag ein fragileres Gut zu werden scheint: für den Frieden.

Langjähriges, in wunderbare Zeilen gekleidetes Pazifistentum wurde mit einem besonderen Preis gewürdigt. Nicht gut?

Aber sicher! Bitte mehr davon!

Es ist doch toll: Musiker, die sich und ihrem jungen Publikum Mut machen. Und Vergnügen! Die zeigen, dass Aufbegehren, Sicheinmischen Spaß machen kann. Die einen Sinn für Gemeinschaft stiften, künstlerisch laut und leise, unerschrocken und frech. Die das unschlagbare "Du bist nicht allein"-Gefühl heraufbeschwören können. Die also den Eindruck vermitteln, dass man keineswegs der Einzige ist, der Angst hat oder wütend ist. Die gerne auch ein befreiendes Lachen mit den Menschen teilen. Und die einen aus ihrer Musik entlassen mit der Gewissheit, etwas bewegen zu können und zu wollen.

Man muss dafür nicht Bob Dylan sein und auch kein Prinz. Man muss nur ein paar Prinzipien haben, eine Haltung – das hälfe schon.