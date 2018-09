© Petra Bahr

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Zwei Themen sind tabu: Religion und Politik. Dieses ungeschriebene Gesetz gehört zur bürgerlichen Etikette wie das Silberbänkchen zum Messer. Die Messerbänkchen sind von den meisten Tischen verschwunden wie das weiße Linnen. Das vermeintliche Gesprächstabu für gelungene Geselligkeit steht immer noch in jedem Ratgeber. Die Gespräche sollen harmonisch bleiben, der Ton milde, heiß soll nur die Suppe sein. Was wäre, wenn aus dem Schweigegebot eine Regel würde und aus dem Setting ein Programm? Einfach mal in geselliger Runde über Politik reden, über den eigenen Glauben, über die Zukunft der Kirche und über die Abwesenheit Gottes, über Fragwürdiges und Beunruhigendes? Warum nicht ein paar Leute einladen, um über die Zukunft der eigenen Stadt, der Nachbarschaft oder des Landes zu reden? Vielleicht wird dabei die Suppe kalt. Doch die Sehnsucht nach diskreten Räumen ist groß. Endlich mal ins Offene reden, aber vertraulich. Das wäre es. Keine Kommentarspalten, keine Likes, kein Publikum, das die eigenen Aussagen bewertet wie einen Toaster. Das gilt besonders für Leute, die mit ihrem Beruf in der Öffentlichkeit stehen. Was wäre, wenn daraus eine Bewegung entstünde, eine Bewegung geselliger Freundinnen und Freunde der Demokratie? Klingt pathetisch. Aber ab und zu schadet das nichts.

Deshalb verwandelt sich unser Pfarrhaus dann und wann in ein kleines Bürgerforum. Leute, die sich immer schon kannten oder noch nie begegnet sind, treffen sich. Verschiedene Berufe, Erfahrungen, Herkünfte, mehrere Generationen. Ein Thema ist gesetzt. An der Sitzordnung knobeln der Pfarrmann und ich wie vor unserer Hochzeit. Und sind jedes Mal wieder beglückt und angeregt, um sieben Fragen und drei Antworten bereichert.

Über Religion kann man streiten. Manchmal bis tief in die Nacht. Über Politik muss man streiten. Das ist das Wesen des Politischen. Ist doch auch viel interessanter, wenn man nicht nur um mehrere Stimmen erweiterte Selbstgespräche führt. Da soll es ruhig mal laut werden. Denn es gibt nur zwei Regeln: Der Tischnachbar oder die Frau gegenüber mögen sich irren, aber sie haben das gleiche Recht, ihre Position zum Ausdruck zu bringen. Das ist Demokratie in Tischformat: der Widerstreit, in dem die andere Seite vielleicht in dieser einen Frage der Gegner, aber niemals der Feind ist. Im Alltag bleibt so wenig Zeit für echte Kontroversen, dafür, ein Problem von fünf Seiten anzusehen. Gefühle sind ja oft Gedanken, für die man sich noch keine Zeit genommen hat. Ein Raum für Argumente, fürs Zuhören, für das komplizierte Sowohl-als-auch. Was wäre, wenn eine neue Wohnzimmerbewegung entstünde? Setzen wir uns über Großmutters feine Regel hinweg. Alle Demokratiebewegungen begannen so. Pfarrhäuser sind nicht die einzigen vier Wände, die Türen und Tische haben.