Wann immer wohlmeinende Politiker "bezahlbare Wohnungen" auffahren, erinnert sich dieser Autor an den Münchner Oberbürgermeister Georg Kronawitter (SPD). Für die hochschießenden Mieten machte er die Immobilienhaie verantwortlich, vorweg Josef Schönhuber, den größten und gefürchtetsten. "Halten zu Gnaden", warf ich ein, "Sie sind doch dessen bester Verbündeter. Weil Sie das Bauland knapp halten, explodieren die Bodenpreise, die ihn immer reicher machen." Statt sich zu empören, flötete der OB: "Sie haben recht. Ich will nicht, dass unser schönes München wächst."

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Damit hatte der Sozialdemokrat den wahren Schuldigen benannt, den Staat. Die Wohnungsmisere entspringt vorweg einer politisch bedingten Angebotsverknappung. Je geiziger die Kommunen beim Bauland, desto höher die Bodenpreise und teu- rer das Wohnen. Je schärfer die staatlichen Vorgaben für Wärmedämmung und technische Standards, desto steiler die Baukosten. In den letzten zehn (inflationslosen!) Jahren sind die in Deutschland um 36 Prozent gestiegen. Warum nicht auf teurem Boden höher bauen? Geht nicht; das verschandele das Stadtbild. Es regiert die Traufhöhe.

Nun zu der überschießenden Nachfrage, die logischerweise die Preise treibt. Die Bundesregierung will die Not mit ihrer "Wohnraumoffensive" lindern – mit fünf Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Der löbliche Plan wird freilich das Problem verschärfen, weil niedrigere Mieten die Nachfrage treiben. Also müssen noch mehr Sozialwohnungen her. Mit höherem Baukinder- und Wohngeld wird die Regierung die Kaufkraft, mithin die Nachfrage nach Wohnraum stärken. Geben aber die Städte nicht mehr Bauland und -genehmigungen her, steigen die Preise. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage lässt sich nicht austricksen.

Zudem entsteht ein Gerechtigkeitsproblem. Ein Viertel aller Haushalte hat aufgrund wachsenden Einkommens kein Anrecht mehr auf ihre Sozialwohnung. Den wirklich Bedürftigen hilft die Fehlbelegung nicht. Gerecht ist auch nicht der Wohnungsbau für Bundesangestellte. Wieso sollen die es billiger kriegen als die städtische Krankenschwester?

Mietpreisbremsen haben die hiesige Nachfrage auch nicht gedrosselt, besagt die Statistik. Ein hübsches Beispiel kommt aus dem Lande des "Raubtierkapitalismus". In San Francisco genießen die meisten Mieter rent control, Mietpreisbindung. Die gilt auch im Silicon Valley. Trotzdem haben sich die Durchschnittsmieten in der Region seit 1980 versechsfacht. Der Grund ist immer gleich: zu viel Zuzug, zu wenig Bauland, zu viele kostentreibende Regelungen. In Palo Alto, mitten im Silicon Valley, sind die Mieten so hoch wie in Manhattan. Doch weigert sich der Stadtrat, Neubauten zuzulassen, die höher als zwei Stockwerke sind. Die Folge? Die Durchschnittsmiete liegt bei 3000 Dollar.

Keine Regierung kann die Landflucht verhindern, welche die Menschen nach München, Hamburg oder Berlin treibt. Deshalb müssen die Städte und der Bund kräftig an der Angebotsschraube drehen: mit sehr viel mehr Bauland und -genehmigungen. Milliarden an Staatshilfen auszuschütten kann die eigentliche Angebotslücke nicht schließen. Nur ist es einfacher, Probleme mit Geld zu kaschieren, als ihnen an die Wurzel zu gehen. Die Kronawitters sind überall. Der OB wollte nicht, dass München wächst – weder in die Breite noch in die Höhe.