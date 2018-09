Sie gilt als Grande Dame der Literatur ihres Landes und damit als Anwärterin auf den Nobelpreis. Und da sie im neunten Lebensjahrzehnt steht, könnte es nach dem Gesetz der Serie sogar klappen – Doris Lessing war 89 Jahre alt, als sie 2007 den Preis erhielt, Alice Munro 2013 auch schon 82. Zudem hat die Signora ein stattliches Œuvre vorzuweisen: Romane und Erzählungen, Theaterstücke, Gedichte, Essays und Kolumnen.



Als sie mit anderen eine literarische Zeitschrift gründete, war sie 21, fünf Jahre später erschien ihr Romandebüt.

Bücher, sagt sie, waren die Ersatz-Nahrung ihrer Kindheit und Jugend – traumatische Jahre voller Ortswechsel und Trennungen, geprägt von Angst und Not. Noch Jahre später litt sie unter dem Zwang, Brotkanten als eventuelle Notration in geheimen Verstecken zu horten.



Das Erlebte schärfte ihren Blick für das, was der Mensch dem Menschen antun kann. Seither empfindet sie es als ihre Aufgabe, "Empörung über Ungerechtigkeit zu wecken". Bevorzugt gibt sie Frauen eine Stimme, auch jenen, die sonst überhört werden, etwa Prostituierten. Sie selbst wurde anfangs auch leicht überhört; man sah in ihr das Anhängsel des damaligen, an die dreißig Jahre älteren Lebensgefährten, eines berühmten Autors. Ihren ersten großen internationalen Erfolg feierte sie mit einem Roman über eine auf eigenwillige Art verschwiegene Frau.



Auch ihr jüngstes Buch legt den Finger in eine besonders schmerzhafte Wunde, es geht darin um Gewalt und Missbrauch an Kindern. Wer ist’s?

