Die ehemaligen Schachweltmeister Anatoli Karpow und Garri Kasparow antworteten auf meine Frage "Wenn eine gute Fee dir drei Wünsche gewährte, was wünschtest du?" übereinstimmend: "Nichts, ich will alles aus eigener Kraft schaffen!" Menschliche Hybris?! Das Holz, aus dem Weltmeister geschnitzt sind?! Großmeister Alexander Beljawski, einst Sekundant Kasparows, schreibt: "Rom und Sport haben meine Haltung zum Wettkampf geprägt. Ich teile die Überzeugung der Römer, dass der Sieg in der Schlacht durch die Götter gewährt wird und so außerhalb des Willens des Feldherrn liegt." Notabene: Beljawski ist ein bedingungsloser Kämpfer am Schachbrett.

Das trifft auch auf den norwegischen Weltmeister Magnus Carlsen (27) zu, der selbst in völlig ausgeglichenen Endspielen noch "den Ochsen melken" will und mit seinem Siegeswillen erstaunlich oft Erfolg hat. Anfang des Jahres spielte er, der wohl auch auf die Fee verzichten würde, in Norwegen einen Schnell- und Blitzschachwettkampf gegen Hikaru Nakamura (USA) im "Schach 960", bei dem die Stellung der Figuren auf der Grundreihe jeweils ausgelost wird. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg führte den ersten Zug aus, das Fernsehen berichtete ununterbrochen live, und Carlsen gewann mit 14 : 10 Punkten den Löwenanteil des Preisfonds von 190.000 Dollar.

In diesem remislichen Endspiel hatte er als Weißer schon viel versucht, bis sich ihm eine Gewinnmöglichkeit eröffnete – wie kam’s?

Lösung aus Nr. 39:

Wie erzwang Weiß Matt oder Damengewinn?

Nach dem Läuferopfer 1.Lh6+! gab Schwarz auf, weil er nach 1...Kxh6 2.Dxf8+ Kg5 3.h4+ Kg4 (3...Kh5 4.Lf3+) 4.Lh3+ Kh5 5.g4+ nur die traurige Wahl zwischen 5...Dxg4 6.Lxg4+ und 5...Kxh4 6.Dh6 matt hätte