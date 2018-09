Fremdsprachliche Aufgaben sind selten in der Scrabble-Ecke. Vor einigen Jahren präsentierten wir hier ein lateinisches Scrabble-Rätsel, das großen Anklang fand. Ob das heutige, mundartliche Werk ähnlich gut ankommen wird, bleibt abzuwarten.



Verfasst hat es Lothar Haarmann, seines Zeichens bekennender Kurpfälzer. Freundlicher- (und auch: notwendiger-) weise hat der Heidelberger gleich einen Text mit Übersetzungen beigefügt. Manche Vokabeln sind relativ einfach zuzuordnen (wie EARLISCH für "ehrlich", BREID für "breit" oder auch XUND für "gesund"), andere kaum. Dass DONN für "dann" und KATT für "gehabt" steht, wissen vermutlich nur Leute aus dem Südwesten der Republik. Zu erklären sind auf jeden Fall noch die beiden Blankosteine in der J-Zeile: Der komplette Begriff lautet ZWETTMÄHNUNG, zu Hochdeutsch ZWEITMEINUNG. Weitere Erläuterungen erhalten Sie auf Anfrage per Mail an seher@zeit.de.



Das Topwort bringt übrigens einen dreistelligen Wert. Ob’s im Duden steht? Nadiarlisch!

Lösung Nr. 39:



In Monika Webers Hommage an den Scrabble-Erfinder ließen sich 139 Punkte erzielen. Das Wort lautete SPIELFREUDEN und war auf L2–L13 zu platzieren. Der Begriff trug 60 (15 x 4) Augen bei, hinzu kamen 26 und 3 Zähler für FEX und NE sowie die Prämie von 50 Punkten