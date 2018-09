Früher drängten sich Einwanderer aus Europa in den Backstein-Mietskasernen an der Lower East Side in Manhattan, heute finden sich dort im Erdgeschoss hippe Bars zwischen Taquerias und den Deli-Läden, die von Klopapier bis Kichererbsen nahezu alles führen, was der New Yorker braucht.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden