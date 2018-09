Mit gleich zwei wichtigen Nachrichten überraschte Anfang der Woche der Münchner Siemens-Konzern: Zum einen wurde eine Einigung im Streit um Arbeitsplatzabbau und mögliche Standortschließungen in der Energieerzeugungssparte ("Power and Gas") gefunden, zum anderen sickerte durch, dass Siemens kurz vor dem Abschluss eines Vertrags zur Elektrifizierung des Iraks stehe. Bei diesem Vertrag soll es um einen Auftragswert von bis zu 13 Milliarden Euro gehen.

Im November vergangenen Jahres hatte Siemens noch die Nation mit einer Hiobsbotschaft geschockt. Weil das Geschäft mit der Energieerzeugung nachhaltig schwächelte, kündigte der Konzern an, 3.400 Stellen in Deutschland abbauen und sogar einige Werke, darunter das im sächsischen Görlitz, schließen zu wollen. Besonders an Görlitz, ganz im Osten der Republik gelegen, entzündete sich der Streit um die politisch-moralische Verantwortung des gut verdienenden Konzerns für strukturell benachteiligte Regionen. Konzernchef Joe Kaeser persönlich wurde für die Abbaupläne heftig kritisiert.

Am Montag nun verkündete Siemens-Personalchefin Janina Kugel nach monatelangen Verhandlungen den mit dem Gesamtbetriebsrat und den regionalen Betriebsräten erzielten Interessenausgleich. Statt ursprünglich 3.400 Stellen sollen die "Kapazitäts- und Strukturanpassungen" nun nur noch 2.900 Stellen kosten. Vereinbart worden seien sozialverträgliche Maßnahmen wie Altersteilzeit, Abfindungen oder auch interne Versetzungen. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, sagen die Betriebsräte und die IG Metall. Schmerzhaft wird es trotzdem für viele Siemens-Standorte im Land, besonders viele Stellen werden etwa in Mülheim, Berlin und Darmstadt verloren gehen. Die größten Veränderungen zu den Ursprungsplänen konnten die Görlitzer erreichen. Ihr Standort bleibt erhalten und muss lediglich 170 Stellen abbauen. Hinzu kommt, dass Görlitz sogar eine Leitfunktion bei speziellen Dampfturbinen für die Industrie im Siemens-Konzern bekommt.

Dass es für die Stadt am Rande der Republik noch mal relativ glimpflich ausging, ist nicht zuletzt der geschickten Organisation des Widerstands durch einen jungen IG-Metall-Funktionär zu verdanken. Jürgen Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen, organisierte Proteste bis hin zur Massendemonstration in Görlitz und sorgte zugleich mit dafür, dass Politiker aller Couleur frühzeitig bei Siemens-Chef Joe Kaeser vorsprachen, um ihm die spezielle Situation in der abgelegenen Region zu vermitteln. Offenbar hatte diese Doppelstrategie Erfolg.

Innerhalb von zwei Jahren, so Siemens-Personalchefin Janina Kugel, soll der größte Teil des Stellenabbaus erledigt sein.

Einen direkten Zusammenhang zwischen dem nun geringer als erwartet ausfallenden Aderlass bei den Stellen und den Gesprächen mit dem Irak gibt es offenbar nicht. Spekulationen, dass ein möglicher Großauftrag zur Ertüchtigung vieler kleiner Kraftwerke und der Aufbau von zusätzlichen elf Gigawatt Stromerzeugung im Irak den Stellenabbau in Deutschland abmildern könnten, treten die Siemens-Leute entgegen.

Der intensiv vorbereitete Irak-Elektrifizierungsplan genießt laut Konzern "höchste Priorität" bei Siemens. Konzernchef Joe Kaeser soll am Wochenende dem irakischen Regierungschef Haider Jawad al-Abadi persönlich "einen Vorschlag unterbreitet" haben. Von einem Vertrag könne aber noch nicht die Rede sein. So weit sind die Gespräche offenbar noch nicht. Zudem gebe es konkurrierende Anbieter. Wie das Handelsblatt berichtet, gehört auch der langjährige US-Rivale General Electric dazu. Die Amerikaner waren schon früher in der Region gut im Geschäft. Noch ist unklar, wann sich die irakische Führung entscheidet. Bei Siemens rechnet man sich allerdings gute Chancen aus.