Das letzte Mal, dass ich mich mit Mooren beschäftigte, war, als Artax, das treue Pferd von Atréju, dem Helden von Michaels Endes Roman Die unendliche Geschichte, in den Sümpfen der Traurigkeit versank. Jetzt droht der Karriere von Ursula von der Leyen das gleiche Schicksal. Nur dass ihre Sümpfe der Traurigkeit nicht gleich hinter der Wüste der gescheiterten Hoffnungen liegen, sondern bei Klein Stavern um die Ecke. Was aber ungefähr das Gleiche ist.

Seit Wochen brennt dort, im Emsland, das Moor. Weil die Bundeswehr mit den Waffen, die sie angeblich ganz dringend bräuchte, offenbar nicht umgehen kann. In der Unendlichen Geschichte dreht sich vieles um eine kindliche Kaiserin, in von der Leyens Karriere alles um eine mütterliche Kanzlerin. Im Roman sind Fantasiewesen, die alles hatten, vom Nichts bedroht. Im wahren Leben muss eine real existierende siebenfache Mutter und vierfache Ministerin, die als Demnächst-Kanzlerin galt, auch nach Merkel im Bendlerblock dienen – dem Nichts kommt das ziemlich nahe. Die größte Gemeinsamkeit von der Unendlichen Geschichte und "Uschi im Kanzleramt" war aber immer der Ort: Beides spielt in Phantásien.