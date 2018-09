I. Vorlieben, Abneigungen

"Ein Kunstwerk ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen." Das ist eine gängige Formel. Aber ist der Leonardo da Vinci zugeschriebene Salvator mundi tatsächlich 450 Millionen Dollar wert? Und Gerhard Richters Abstraktes Bild (811-2) keine zwölf bis 18 Millionen Dollar, weil im Mai bei dem Auktionshaus Phillips in New York niemand diese Schätzung für adäquat hielt und das Gemälde unverkauft blieb? Auktionszuschläge sind nichts anderes als Momentaufnahmen von Vorlieben und Abneigungen und daher zufällig. Deshalb eignen sie sich nur bedingt zur Bewertung eines Kunstwerkes.

II. Unmodern, selten

Für Juristen ist die Sache einfach. Da gilt der "gemeine Wert", also der Betrag, der bei einem Verkauf zu erzielen ist. Den mag es bei einem Tisch oder einem Auto geben, jedoch nicht bei einem Kunstwerk. Ein Beispiel: Wer eine Meissener Porzellanfigur zu einem Antiquitätenhändler bringt, wird wahrscheinlich nur einen bescheidenen Preis genannt bekommen, verbunden mit der Anmerkung: "Wer sammelt denn heute noch so etwas?" Will er aber dieselbe Figur kaufen, geht es um ganz andere Zahlen, denn: "So etwas ist ganz selten. Wo findet man das heute noch?"

III. Subjektiv, objektiv

Ein Phantom und zugleich konkret ist deshalb der Versicherungswert. Wer seinen Besitz versichert, ist auf konkrete Zahlen angewiesen. Schließlich richtet sich die Versicherungsprämie nach dem Wert der Sache. Also verlässt sich die Versicherung auf das Urteil von Experten. Das können Kunsthändler, Galeristen, Sachverständige oder Wissenschaftler sein. Ihre Bewertungen können, müssen aber nicht übereinstimmen. Denn jeder dieser Fachleute schaut mit anderen Augen auf das Werk und hält darum sehr unterschiedliche Faktoren für wichtig. Er kommt also subjektiv zu einem scheinbar objektiven Wert.

IV. Unterversichert, überversichert

Der Versicherungswert mag zwar in der Police festgeschrieben sein, aber der Wert eines Kunstwerkes ist ständigen Veränderungen unterworfen. Die Beteiligung an einer wichtigen Ausstellung, eine ungewöhnliche Preissteigerung im Handel oder bei einer Auktion können dazu führen, dass das Objekt plötzlich mehr wert und damit "unterversichert" ist. Ein Schaden würde dann nur teilweise ausgeglichen. Aber auch das Gegenteil kann eintreten. Werke von Paul Wunderlich, Anders Zorn, selbst Damian Hirst, wenngleich auf einer ganz anderen Ebene, sind Beispiele dafür, dass das, was jemand besitzt, an Wert verloren hat, es also "überversichert" ist.