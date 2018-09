Nicht mehr lange, dann wird Alexander Gerst im All schwimmen gehen. Der deutsche Astronaut will damit eine Frage junger Weltraumfans beantworten: Kommt man in der Schwerelosigkeit der Internationalen Raumstation (ISS) mit Schwimmbewegungen voran? Die Frage hatten Kinder in der Sendung mit der Maus vorgeschlagen – Astronaut Gerst versprach, es auszuprobieren. Zuvor, im Oktober, wird er aber erst einmal das Kommando auf der ISS übernehmen, als erster Deutscher. Und dann stehen neben den Schwimmversuchen auch noch 65 wissenschaftliche Experimente auf seinem Programm.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden