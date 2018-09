DIE ZEIT: Herr Kretschmann, Sie beten für Angela Merkel, haben Sie einmal gesagt. Beten Sie noch oder jetzt wieder?

Winfried Kretschmann: Ich habe gesagt, ich bete für ihre Gesundheit. Das war im Herbst 2015, und damit war gemeint, dass wir sie in der sehr prekären damaligen Situation brauchten, mit ihrer Kraft und Zähigkeit. Es war metaphorisch gemeint. Heute würde ich das nicht mehr sagen.

ZEIT: Warum nicht?

Kretschmann: Weil es große Missverständnisse erzeugt hat. Ich bekam nicht wenige Briefe von Leuten, die mich allzu wörtlich genommen haben und dafür lobten, dass ich für Merkel bete. Teile der Union wiederum sind bis heute der festen Überzeugung, es sei eine geniale taktische Finesse gewesen, um die CDU im Landtagswahlkampf in die Bredouille zu bringen. Auch das ist unausrottbar.

ZEIT: Und heute würden Sie nicht einmal mehr metaphorisch für Merkel beten?

Kretschmann: Wie andere Christen auch bete ich im Gottesdienst bei den Fürbitten auch für Politiker. Ich bin immer noch froh, dass sie Bundeskanzlerin ist, und ich hoffe, sie bleibt es jetzt auch. Ihre Zähigkeit, die Nervenkraft, die sie aufbringt, um mit diesen Putins und Erdoğans zu telefonieren, mit Trump, Orbán, das ist ihre Stärke. Das sind ja nicht die allereinfachsten Gesprächspartner. Insofern muss man froh sein, wenn man in schweren Krisen erfahrene Politiker hat. Was leider nicht so ihre Stärke ist: Man braucht als Politiker auch eine Vision. Sie ist aber, philosophisch gesprochen, Popper-Schülerin. Sie setzt auf Stückwerktechnologie und baut eher an dem weiter, was ist. Die Vision, das war für sie als ehemalige DDR-Bürgerin die Bundesrepublik. Das weiterzubauen genügt ihr.

ZEIT: In Ihrem neuen Buch entwerfen Sie das Bild eines nicht reaktionären Konservatismus. Ist es so schlimm um die Konservativen bestellt, dass jetzt ein Grüner kommen muss, um ihnen den Konservatismus zu erklären?

Kretschmann: Vielleicht kann ich es als Grüner einfach gut. Bei uns Grünen sind Veränderungen absolut positiv besetzt, wir sind eine Partei der Veränderung. Ich weiß aber, dass große Veränderungen auch stressen, dass sie diffuse und reale Ängste erzeugen. Das spüre ich jeden Tag in meinem Amt als Ministerpräsident. Denken Sie zum Beispiel mal, was es für einen Otto Normalbürger bedeuten soll, dass es jetzt auch ein drittes Geschlecht gibt! Was da an fundamentalen Bildern der Menschheit auf einmal ins Schwimmen gerät. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Globalisierung, der internationale Terrorismus, der Klimawandel, der sich verschärft ... Für mich ist es zwangsläufig, dass die Menschen da Fragen haben: Was bleibt in diesem dramatischen Wandel? Wo ist etwas, das mir Halt gibt?

ZEIT: Was genau gibt den Menschen noch Halt?

Kretschmann: Dringender denn je brauchen die Menschen die Zuversicht, dass die Politik sich um diese und weitere Probleme, die sie betreffen, ordentlich kümmert. Dass da nicht entlang der Frage "Was ist gut für meine Partei und für mich?" regiert wird, sondern die Belange unseres Landes und der Menschen im Blickpunkt stehen. Das ist zunächst mal das Wichtigste für meine Profession. Dann gibt Identität Halt. Wenn man weiß, wo man herkommt und hingehört, wenn man da gefestigt ist, dann kann man auch mit disruptiven, also sprunghaften Änderungen, mit neuen Situationen, mit neuen Menschen aus fremden Kulturen, die zu uns kommen, besser umgehen. Was macht Deutschland, was macht uns Deutsche aus? Vielleicht sollten wir diese Debatte mal bewusst führen.

ZEIT: Ihr Bild der Gesellschaft basiert auf Bürgerlichkeit: Man verhält sich gesetzeskonform, zivilisiert. Aber genügt das, wenn die Unvernünftigen immer stärker werden, die Unzivilisierten?

Kretschmann: Es reicht natürlich nicht! Nicht umsonst kennen wir den Begriff der wehrhaften Demokratie. Wenn in einer Demonstration Leute den Hitlergruß zeigen, muss die Polizei da rein. In solchen Situationen muss der Rechtsstaat Härte zeigen. Der Gewalt müssen wir widerstehen, wenn sie noch klein ist. Zivilisierter Streit hält die Gesellschaft zusammen, unzivilisierter treibt sie auseinander.

ZEIT: Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder aus Chemnitz und Köthen sahen, von ganz normalen Bürgern, die neben demonstrierenden Neonazis standen und teilweise applaudierten?

Kretschmann: Nationalismus gehört zu den gefährlichsten politischen Giften, die es überhaupt gibt. Ich bin gelernter Biologe. Evolutiv ist der Mensch erst mal fremdenfeindlich. Er ist aber auch neugierig. Die Abwehr gegenüber Fremden und das Verlangen, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, sind sehr archaische und sehr tief verankerte Prägungen. Die Moderne löst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auf, und zwar rabiat. In eine Familie wird man hineingeboren; in einen Verein, eine Partei, eine Bürgerinitiative geht man, um gemeinsam zu handeln. Das ist etwas ganz anderes. Die Rechten bedienen mit völkischen Metaphern die Sehnsucht nach der ganz alten, traditionellen Bindung durch Herkunft. Das ist ansteckend und gefährlich, weil es so tief in uns verankert ist.

ZEIT: Ihre Antwort ist: Maß und Mitte. Aber offenbar haben Maß und Mitte nicht überall genug Kraft, dem entgegenzuwirken.

Kretschmann: Die AfD liegt bei 15 Prozent. Die Menschen, die Maß und Mitte zum Maßstab haben, sind noch immer in einer überwältigenden Mehrheit. Es kommt jetzt darauf an, wie wir die Ansteckungsgefahr eindämmen.