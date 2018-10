Deutschrap ist überall, aber überall kommt es zu Missverständnissen darüber, was Deutschrap eigentlich sein soll. Viele denken da gleich an Straßenrap, und oft ist die Rede vom Migrationshintergrund der Rapper. Der soll dann wahlweise verantwortlich sein für die besonders guten oder die besonders schlechten Seiten der Musik – und ein ganzes Genre erklären.

Dabei gibt es Künstler, die so ziemlich das Gegenteil von alledem verkörpern: Der 29-jährige Lukas Strobel alias Alligatoah zum Beispiel steht für die gesellschaftlich mittigste Version von Deutschrap, die sich vorstellen lässt, und diese Rolle füllt er tatsächlich mit Bravour. Es gibt im Land der Dichter und Denker vielleicht niemanden sonst, der in seinen Strophen Sozialkritik und Gesellschaftsbeobachtungen so passgenau mit Pointen verknüpft, während die Hooks so eingängig und simpel klingen, dass wirklich jeder sie mitsingen kann. Auf seinem neuem Album Schlaftabletten, Rotwein V hört man nicht nur Einflüsse aus Pop und Rock, sondern auch mal eine ausformulierte Geschichte. "Rap braucht wieder einen Märchenerzähler", so beschreibt er selbst, was er da macht.

Man könnte auch sagen: Alligatoah bewegt sich eher in der Tradition von Reinhard Mey und Konstantin Wecker als in der von Public Enemy und N.W.A – Rap ist für ihn nur ein Stilmittel. Es geht um Alltagsgeschichten, um die Ängste und Gelüste einer Gesellschaft. "Ich habe ein Gesicht für den Arbeitsplatz / Eins für die Straßenschlacht", rappt er in I Need a Face, "Ein Gesicht für: Wir verlieren nicht den Kampfgeist, Jungs / Ein Gesicht für: Ich brauch wirklich eine Krankschreibung". Wer sich von den vielen Rollenanforderungen der Gegenwart überfordert fühlt, dem spricht der Mann aus der Seele.

Und welches ist jetzt das echte Alligaotah-Gesicht? Nun, das bleibt sein Geheimnis, denn eines will er dann doch nicht: Position beziehen. "Eigentlich geht es nur um Vögeln und Kacken / Also vielleicht meine persönlichste Platte", heißt es gleich zu Beginn selbstironisch, in Anspielung an das alte Musiker-Klischee, dass die nächste Platte immer die persönlichste sein muss. Und solange er manche seiner Songs selbst gleich wieder als "Sozialkritik" verhöhnt ("Klasse! Den Finger genau in die Wunde gelegt!"), verweigert er sich allen Haltungsposen. Eben wie in einer Inszenierung, bei der man nach dem Fallen des Vorhangs alleingelassen wird mit seinen Fragen. Und das alles von einem Typen, der als Lieblingsschwiegersohn an jedem Esstisch beim Sonntagsbraten eine gute Figur machen würde – und der trotzdem nicht verstecken kann, wie tief seine Wasser tatsächlich sind.

