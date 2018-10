Als ich vor ein paar Wochen noch mal in England war, wurde mir klar: Hierhin möchte ich nicht zurückkehren. Es ist nicht mehr das Land, in das meine Frau und ich vor 15 Jahren ausgewandert sind. Damals schien uns England das liberalste Land der EU zu sein. Wir fanden schnell Jobs und Freunde, haben uns in Nottingham ein Haus gekauft, unsere beiden Töchter bekommen. Mittlerweile hat sich die wirtschaftliche Situation des Landes verschlechtert, und rassistische Bemerkungen sind Alltag.

