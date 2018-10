In Birmingham konnte man diese Woche dem Geist von Agatha Christie begegnen. Dort hatten sich die britischen Tories zu ihrem jährlichen Parteitag versammelt, und überall spekulierten die Delegierten über den politischen Tod ihrer Parteichefin, Premierministerin Theresa May. Welches wäre der beste Moment, den Dolchstoß zu setzen, und wer sollte die Umstürzler anführen?

Und der Brexit? Kein Problem. "Der Brexit wird kommen, und es wird ein guter Brexit", verkündete Brexit-Minister Dominic Raab. Auch Kevin Murray, ein Parteiaktivist aus Yorkshire, ist sich sicher: "Das mit dem Brexit wird kein Problem sein. Die EU pokert noch, das ist ganz normal. Aber am Ende wird sie nachgeben und auf unsere Forderungen eingehen, denn Großbritannien ist einfach ein zu wichtiger Absatzmarkt für die Europäer." Und für den Fall, dass die EU doch stur bleibe, gebe es ja immer noch die Alternative, den Handel in Zukunft nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) abzuwickeln. "Der Verlierer wird dann die deutsche Autoindustrie, denn Audis und BMWs werden dann zehn Prozent teurer", so Murray.

Wenn die Realität nur so einfach wäre. Der Brexit sei ungefähr so kompliziert, "wie ein Ei aus Omelett zu extrahieren". So sagte es der ehemalige Chef der WTO, Pascal Lamy, Anfang des Jahres. Bleibt man bei diesem Bild, brennt das Omelett bald an. In knapp sechs Monaten, am 29. März nächsten Jahres, ist der Stichtag. Dann wird der Brexit Realität, und in den entscheidenden Fragen haben die Briten und die EU bei ihren Verhandlungen in Brüssel nach wie vor keinen Durchbruch erzielen können. Die Briten bestehen darauf, sich jedweder Brüsseler Gesetze und Regularien zu entledigen, indem sie sowohl aus dem Binnenmarkt wie auch aus der Zollunion austreten. Um dennoch ein Freihandelsabkommen mit der EU zustande zu kriegen, will London sich mit einem "Common Rule Book" zunächst dazu verpflichten, die bestehenden Richtlinien wenigstens so lange einzuhalten, bis das britische Parlament sich anders entscheidet. Ein Beispiel: Britische Broiler sollen nach dem Brexit zunächst weiter auf dem europäischen Markt vertrieben werden können. Für den möglichen Fall, dass die Briten aber ein Handelsabkommen mit den USA unterzeichnen, das den Import von amerikanischen Chlorhühnchen vorsieht, würde der Hühnerhandel zwischen der Insel und Europa neu verhandelt werden müssen. "Kein Problem", sagte Handelsminister Liam Fox in Birmingham. Sehr wohl ein Problem, sagt ein Vertreter des Dachverbandes der Geflügelindustrie. "Eine derartige Unsicherheit ist keine Basis für langfristige Geschäftsplanung."

Die britische Autoindustrie leidet ebenfalls unter dem Brexit, schon bevor er stattgefunden hat. Jaguar Land Rover hat im vergangenen Monat Kurzarbeit eingeführt, um "die Produktion an die Auftragslage anzupassen", wie es hieß. Auf Nachfrage kommt die Bestätigung, dass die Bestellzahlen aufgrund der Unsicherheit rund um den Brexit rückläufig sind. Aus demselben Grund wird BMW die Produktion des Minis in Oxford im kommenden Frühjahr zurückfahren. Es besteht kein Zweifel, dass die Herstellung mit vergleichsweise geringem Aufwand nach Europa verlagert werden kann, falls die Lieferketten durch den Brexit unterbrochen werden. Entsprechend groß wäre der Verlust unter den eine Million Jobs, die in Großbritannienan der Autoindustrie hängen.

In Birmingham sprach davon niemand. Wenn der Brexit schiefgeht, darin waren die meisten Delegierten sich einig, dann, "weil die Europäer auf stur stellen". So schlafwandeln die Tories auf den Brexit zu, ungeachtet der Verantwortung, die sie ihren Wählern gegenüber haben.