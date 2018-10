Wie oft waren die runden, grün gestrichenen Zeitungskioske vor den Pariser Metrostationen im 20. Jahrhundert ausverkauft! Fast nach jedem großen Ereignis. Nicht so in diesem Jahrhundert, da muss schon etwas ganz Besonderes passieren, damit Alt und Jung in Paris noch mal zu den Kiosken pilgern. Aber der Dienstag dieser Woche war so ein Tag: Charles Aznavour war gestorben, und die Kioske waren am Tag darauf schnell leer geräumt. "Er kam gerade aus Japan und war 94 Jahre alt", erzählt ein junger schwarzer Zeitungsverkäufer, der keine Zeitung mehr hat. "Ich habe viele Freunde, die rappen, die kennen ihn alle, weil sie seine Texte kopieren." Er empfiehlt einen Tabakladen, in dem es vielleicht noch Zeitungen gebe.

Mit Aznavour schien an diesem Tag ein Unsterblicher zu gehen. Er war Frankreichs daheim und in der Welt bekanntester Chansonnier, in der Nacht zum Montag dieser Woche entschlief er in seinem Landhaus in der Provence. Dabei hatten er und seine Schwester sich noch kurz zuvor versprochen, hundert Jahre alt zu werden. "Ich habe kein Recht, aufzugeben", sagte er in seinem letzten Interview am vorigen Donnerstag. Aznavour, der Unermüdliche, dessen neues Chanson-Album schon getextet war. Nur singen wird er seine neuen Lieder nicht mehr. Andere werden es tun. Zum Beispiel die Rapper.

Aznavour erschien zuletzt wie ein ewiger Botschafter Frankreichs, ein beweglicher Eiffelturm auf der Bühne. Ihm lagen sie alle zu Füßen, schon im Jahr 1963 in der Carnegie Hall von New York, später in der Londoner Royal Albert Hall oder in der Berliner Philharmonie, vor ein paar Tagen noch in der großen Tokioter NHK Hall. Bei diesen Auftritten sang er immer seine eigenen, sehr kurzen, scheinbar einfachen Lieder. Chansons eben, deren Kunst darin lag, mit wenigen Worten Alltag und Ewigkeit zu verschmelzen, Liebe und die Trauer um sie zu versöhnen, das universal Menschliche in jedem Moment des Lebens greifbar zu machen. Japans kultureller Hang zur Minimalisierung passte zu Aznavour, jedenfalls zu seinen Texten, deren berühmteste oft mit ganz dürren Worten auskamen. "Gestern noch" betitelte die Pariser Tageszeitung Libération am Dienstag ihre Ausgabe zu Aznavours Tod, und es las sich wie ein japanisches Haiku, das mit zwei Wörtern ein französisches Universum erfasste. Denn fast jeder Franzose kennt Aznavours Lied Hier encore ("Gestern noch"), in dem er davon singt, wie er 20 Jahre alt war, die Nächte durchlebte und "die Liebe spielte". Also schrieben die Pariser Leitartikler: Gestern noch war das 20. Jahrhundert des Charles Aznavour, heute ist es endgültig vorbei.

Er gab Armenien, die Heimat seiner Eltern, nie auf

Aznavour wäre vielleicht nie ein Weltstar geworden, wenn ihn nicht die Pariser Chanson-Koryphäe Edith Piaf nach Ende des Zweiten Weltkriegs unter ihre Fittiche genommen, seine Texte gesungen und ihn selbst auf die Pariser Bühne geschoben hätte. Ein bisschen, wie ein paar Jahre später Joan Baez ihren Freund Bob Dylan auf die New Yorker Bühne hob. Die Frauen hatten die Stimme, die ihre Texter nicht hatten. Aber trotzdem setzten sich die Männer durch.

Aznavour war eigentlich ein Konservativer. Er unterstützte in Frankreich die Präsidentschaftskandidaturen von Valéry Giscard d’Estaing in den Siebzigerjahren und Nicolas Sarkozy im Jahr 2007. Beide traten für das rechtsbürgerliche Lager an. Doch Aznavour sang stets genauso für die Linke. Das lag an seinem Milieu und seiner Integrationsgeschichte. Im von den Nazis besetzten Paris trieb er sich mit Freunden aus der Résistance herum, auch wenn er selbst nicht in den Widerstand ging. Später trat er neben französischen Stars wie Yves Montand und Georges Moustaki auf. Montand hatte italienische Eltern, Moustaki griechische und Aznavour armenische. Doch das spielte keine Rolle, viele Franzosen waren sich dessen anfangs gar nicht bewusst, so französisch war Aznavour, so perfekt verkörperte er das republikanische Modell der Integration. Die Republik, und nicht etwa die Eltern, erzieht ihre Kinder, pflegt man gelegentlich noch heute in Frankreich zu sagen. Aznavour steht für diese Idee, die es mit den Migrationsproblemen der Gegenwart nur noch schwer aufnehmen kann, doch die nach wie vor überlebt.

Erst lange nachdem sie schon seine Lieder summten, nahmen die Franzosen Aznavours armenische Herkunft zur Kenntnis. Seine Eltern waren einst aus der Türkei vor dem Genozid an den Armeniern nach Frankreich geflohen, wo sie sich in den Zwanzigerjahren in Paris niederließen und ein Restaurant eröffneten, das sie in der Wirtschaftskrise von 1929 wieder schließen mussten. Aznavour aber, der als Franzose in Paris geboren war, gab die Heimat seiner Eltern nie auf. Noch heute gibt es ein kleines, verstecktes armenisches Kulturzentrum in einem Hinterhof des 9. Pariser Arrondissements, wo Aznavours Bilder hängen und wo er in frühen Jahren regelmäßig zu Gast war. Dort jedenfalls war niemand überrascht, als er sich 1988, nach einem schweren Erdbeben in Armenien, für die Opfer engagierte und einen Verein zu ihrer Unterstützung gründete. Später setzte er sich für die Anerkennung des türkischen Völkermords an den Armeniern ein – eine Forderung, die im Jahr 2000 tatsächlich, anders als bisher in Deutschland, in ein französisches Gesetz einging. Warum? Natürlich weil jeder französische Politiker einem Charles Aznavour gern einen Gefallen tat.

Aznavours universaler Glanz war ungebrochen. Er überstrahlte und überlebte die ganze linke französische 68er-Kultur. Asterix und die Nouvelle Vague waren in den USA nie so populär wie Aznavour. Und wenn er heute einen würdigen Nachfolger hat, dann ist es Präsident Emmanuel Macron. Wie Aznavour vor ihm ist Macron einer der ganz wenigen Franzosen, die ein Weltpublikum erreichen wollen – und es auch schaffen.