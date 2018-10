Geschworen haben wir bei George Stephensons seligem Angedenken: Nie, nie wieder würden wir ein Bahn-Finis schreiben. Vorbei die Zeiten verbaler Gehässigkeit und loser Ironie, nur weil auf einer Zugreise mal irgendwas nicht so war, wie es, na ja, vielleicht hätte sein sollen. Bei Herrn Mehdorn, äh, Grube, äh Lutz fällt ein Sack Reis um? Wir haben unseren Frieden mit der Deutschen Bahn AG gemacht. Seither zaubern geänderte Wagenreihungen, pah, ein Lächeln auf unsere pendler*innengrauen Gesichter, ausrangierte Interregios, die anstelle von ICEs 4 zum Einsatz kommen, ersatz- und ausnahmsweise natürlich, desinfizieren wir liebevoll und im Nu selbst, und sogar den chronisch defekten Toiletten dürfen wir uns dank eines vom Zeitverlag initiierten Mitarbeiterblasenbodenturbotrainings so diskret wie stolz gewachsen fühlen (Dank an dieser Stelle an Herrn Prof. Dr. Dr. mult. Urogan vom UKE Uppendorf). Wir befanden uns also – wer kann das im Fahrtwind des Lebens schon von sich behaupten? – auf einem guten Weg. Bis uns die neue Bahncard ins Haus flatterte, das heißt, fast hätten wir die Broschüre samt Karte wieder vernichtet, weil wir sie – quadratisch, sinnlich, coole Schwarz-Weiß-Fotografie – für die Einladung zum nächsten Staatsbankett ins Schloss Bellevue hielten oder für eine Reklame mit Philipp Lahm. Dann entdeckten wir, vornehm auf der Rückseite, das DB-Logo. Vorne lasen wir: "Der Mittelpunkt jeder Reise: SIE." Das ging uns natürlich runter wie Öl. Hätten wir aber auch selbst drauf kommen können: Deshalb diese leer gefegten Bahnsteige neuerdings, der aufopferungsvolle Service am Platz, die received pronunciation der bi-, ach was, multilingualen Zugbegleiterteams. Wegen UNS Kunden! Jubilierend blätterten wir weiter: "Ganz gleich, welche Strecken Sie mit uns zurücklegen. Kurze. Mittlere. Lange. Wir verwandeln Entfernungen in Erlebnisse." Wurden je ergreifendere Worte fürs Zugfahren gefunden? Allein der Mut zum Stakkato in "Kurze. Mittlere. Lange", das ans emsige Rattern der Räder unter unseren Sitzbeinhöckern gemahnt! Das dezente Tautogramm bei "Entfernungen"/"Erlebnisse", das künftige ICE-Hauptstreckensperrungen zwischen Würzburg und Hannover bis 3023 in ein völlig neues Licht rückt! Menschen, die ihr nicht länger hartherzig sein wollt: Tut Buße oder Muße oder beides – und fahrt Bahn! Wie dichtet doch das Unternehmen selbst? "Ganz gleich, welche Termine Sie gerade verpassen. Blöde. Noch blödere. Ganz blöde. Mit uns machen Sie Urlaub von Anfang an." FINIS