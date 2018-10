Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Sozialdemokraten kämpfen seit je für eine offene Gesellschaft. Sie kennen keine Vorurteile, sie sind voll Mitgefühl für die Schwachen dieser Gesellschaft, und nicht zuletzt treten sie besonders engagiert für die Gleichberechtigung der Frauen ein. Die Sozialdemokratie ist eine große, warmherzige Familie, und die Genossen – ja, auch die Genossinnen – spielen gerne Vater-Mutter-Kinderlein. Zumindest solange der Vater das Sagen hat. Nun ist in dieser supertoleranten Großfamilie ein Betriebsunfall passiert. Eine Frau, fast noch ein Mädchen, ist irgendwie ans Ruder gekommen. Und sofort gibt es ebenso liebevolle wie besorgte Ratschläge. "Übernimm dich nicht, Puppi!", warnen die älteren Kollegen. Sie wissen nämlich, wie schnell so ein Multifunktionär unter der Last seiner Ämter zu ächzen beginnt. Deshalb soll der zweifachen Mutter die Doppelbelastung von Parteivorsitz und Clubführung erspart werden. Soviel Fürsorge wäre einem männlichen roten Spitzenpolitiker wohl nicht zuteil geworden. Rasch sah sich das zarte Geschöpf umzingelt von Silberrücken, die sich auf die Brust trommelten und dabei Ratschläge und Begehrlichkeiten äußerten, nachdem sich ihr eigener Förderer zwar nicht kleinlaut, aber immerhin doch wehleidig aus dem Staub gemacht hatte. Sogar der gewerkschaftliche Altherrenclub umarmt die neue Chefin, so sie weiterhin die Interessen des ÖGB vertreten werde. Bei so viel Zuwendung erschaudert eine Gänsehaut den Beobachter. Zum Glück ist in der Partei auch die Frauensolidarität intakt. Aus der Steiermark kommen schöne, weltoffene Signale. So teilt eine Genossin aus der grünen Mark in dem dafür geeignetsten Medium, nämlich Facebook, mit, was sie von dem engsten Mitarbeiter der Vorsitzenden in der Parteizentrale hält: "Statt eines Steirers in Jeans und Hoodie werkt nun ein Akademiker im Anzug." Gemeint mit dem Vergleich ist der neue Bundesgeschäftsführer, dieser böse Bobo, dessen Makel offenbar darin besteht, kein Steirer zu sein. Eines muss man der SPÖ lassen. Wie dumm war es doch, ihr zu unterstellen, das Oppositionshandwerk nicht zu beherrschen. Sie brachte es hier sogar zu einer wahren Meisterschaft. Zumindest in der Kategorie Opposition gegen sich selbst.