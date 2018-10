Was wurde entschieden?

Welche Universitäten künftig von Bund und Ländern im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs besonders gefördert werden. Dabei gibt es zwei Förderlinien. Die erste besteht aus sogenannten Exzellenzclustern – großen, thematisch angelegten Forschungsverbünden. An den Clustern arbeiten Spitzenwissenschaftler und viele Doktoranden; sie erforschen Klimawandel, Cyber-Sicherheit oder den Ursprung des Universums. 195 solcher Projekte gingen 2016 ins Rennen, 88 schafften es vergangenes Jahr in die zweite Runde und wurden erneut begutachtet. Den Zuschlag erhält nun eine Auswahl an 57 Clustern, die ab Januar 2019 gefördert werden. Jene Standorte, die mindestens zwei solcher Cluster erhalten haben, dürfen sich im Dezember auf die zweite Förderlinie bewerben, den Status als "Exzellenzuniversität".

Welche Unis haben besonders gut abgeschnitten?

Drei Standorte ragen heraus. Berlin, Bonn und Hamburg. Nicht nur, weil sie jeweils besonders viele Cluster ergattert, sondern selbstbewusst ihre Profile geschärft haben. In Berlin haben sich Humboldt, Freie und Technische Universität gemeinsam mit der Charité zu einer Verbundbewerbung entschlossen. Statt die ohnehin zusammenarbeitenden Wissenschaftler künstlich zu trennen und die Eitelkeiten zu kultivieren, entwickelte man hier ein Konzept aus einem Guss. Hamburg hingegen ist eher ein Beispiel dafür, dass sich stoisches Abwarten in der Wissenschaft auszahlt. Lange krankte die Uni an ihrem mittelmäßigen Ruf – dabei bildeten sich hier über Jahre hinweg einige Forschungsschwerpunkte heraus (in Physik etwa oder der Manuskriptforschung). Sie mussten nicht hauruckartig zum Antragschreiben verdammt werden, sondern konnten organisch in Exzellenzcluster überführt werden. Und die Uni Bonn? Hat den Reputationsverlust durch den Regierungsumzug nie ganz verkraftet. Man haderte mit dem schwindenden Glanz alter Zeiten, als man qua Standort Bundesuni nahe an der Macht war. Aus dem Trauma wurde nun ein Triumph. Sechs Clusterzusagen zeigen den Willen der ganzen Institution, sich der Zukunft zuzuwenden.

Und wer hat verloren?

Die neuen Bundesländer. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt haben gar kein Exzellenzcluster, Thüringen nur eines (Jena), Sachsen drei (Dresden). Aber auch Hessen schneidet schwach ab, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und von Bayern, das auf seine wissenschaftliche Potenz viel hält, hätte man mehr erwartet. Die regionale Ungleichheit zeigt: Wissenschaft boomt in Metropolregionen, und die profitieren vom Matthäus-Prinzip: Wo viele Wissenschaftler sind, wird vielen Wissenschaftlern viel gegeben.

Spitzenuniversitäten in Deutschland Hier wird exzellent geforscht. Quelle: Deutsche Forschungsgemeinschaft © ZEIT-GRAFIK

Wie wurde eigentlich ausgesiebt?

Jedes Cluster hat einen Antrag geschrieben, in dem es die leitenden Forschungsfragen erklärt, und musste sich dann in einer sogenannten Begehung einem Expertengremium stellen. Letzte Woche tagten diese Fachleute und stimmten per Ampelsystem ab. Grün: Top. Rot: Hop. Gelb: Na ja. Die Wackelkandidaten wurden in einer großen Runde erneut zur Diskussion gestellt. Jetzt setzten sich zu den Wissenschaftlern auch die Ländervertreter und Bundesministerin Anja Karliczek (CDU) mit an den Tisch. Hier endete die inhaltsgetriebene Debatte. Elf der zwölf gelben Cluster wurden auf Grün gestellt, auf Wunsch Karliczeks. Davon profitierten vor allem die schwarz und grün regierten Wissenschaftsministerien in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Wie bitte – die Politik hat sich eingemischt?

Ja. Es werde ein "wissenschaftsgeleitetes" Verfahren sein, hatte Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), immer wieder gesagt. Das war eher Reviermarkierung als Versprechen. Statt 45 bis 50 Projekte zu fördern, wie von der DFG ursprünglich gedacht, müssen sich jetzt 57 Cluster das Geld teilen. Dieser Preis hat einen politisch verwertbaren Gegenwert: Mehr Forscher, mehr Uni-Präsidenten, mehr Wissenschaftsminister durften anschließend feiern. Ernsthaft korrumpiert wurde der Auswahlprozess dadurch nicht. Die föderalen Interessen aber, sich möglichst viele Cluster zu sichern, zeigen die Grenzen der ursprünglichen Exzellenzidee auf. Von wenigen Eliteunis träumte man 2005, als der Wettbewerb erstmals ausgelobt wurde, von kleinen Harvards für Deutschland. Echte Elitenbildung aber ist hierzulande verpönt – das hat Tradition und ist politisch so gewollt.

Was kostet das Ganze eigentlich?

533 Millionen Euro pro Jahr. Drei Viertel dieser Summe kommen vom Bund, den Rest zahlen die Länder. Das Geld teilt sich außerdem in die zwei Förderlinien auf: 385 Millionen Euro fließen an die Cluster, 148 Millionen an die Exzellenzunis. In den nächsten sieben Jahren (so lange dauert die Förderperiode für die Cluster) gehen auf diesem Wege 2,7 Milliarden Euro Bundesmittel an die ausgewählten Forschungsprojekte und Unis.

Ganz schön viel Geld. Oder?

Geht so. Die Cluster müssen sich das Geld teilen, sie werden durchschnittlich je sieben Millionen Euro erhalten, jährlich. Erwartet wurden 25 Prozent mehr pro Cluster. Schuld an der niedrigeren Summe ist die erhöhte Anzahl der bewilligten Anträge. Für alle, die in Bibliotheken forschen, sind sieben Millionen eine ordentliche Menge Geld. Für diejenigen, die technische Großgeräte und Labore betreiben, ist es knapp bemessen.

Exzellenz, Exzellenz, Exzellenz. Ist das alles überhaupt sinnvoll?

Die Kritik am Exzellenzwettbewerb ist so alt wie dieser selbst. Zu viel Geld und Glamour für ein paar Eliteforscher, zu wenig Grundfinanzierung und Aufmerksamkeit für die Lehre, die Studierenden, die Mühen akademischer Ebenen. Stimmt. Aber: Die Exzellenzstrategie hat den Ehrgeiz der Universitäten geweckt, sie modernisiert und international geöffnet. Davon profitieren indirekt auch Studierende und die Gesellschaft.