Ein Stadthaus in Harvestehude. Im unteren Stockwerk bereiten Mitarbeiter die nächste Ausstellung über den Meister vor, sie startet am 8. November beim Salon de la Photo in Paris. Im Obergeschoss, das er per Treppenlift erreicht, wohnt F. C. Gundlach, umgeben von Bildern. Er nimmt sich vier Stunden Zeit und verzichtet auf das Mittagessen. Eine Pause? Von wegen. "Wir ziehen das durch!"

DIE ZEIT: Herr Gundlach, wie geht es Ihnen?

F. C. Gundlach: Gut, danke. Aufgrund einer Makuladegeneration sehe ich allerdings schlecht.

ZEIT: Ist das Sehen für einen Fotografen und Sammler nicht der wichtigste Sinn?

Gundlach: Absolut, das ist für mich ein schwerwiegender Einschnitt. Aber ich bin dankbar, dass ich mich nach wie vor für die Fotografie einsetzen kann. Das hatte für mich immer oberste Priorität. (schlägt das Buch "F. C. Gundlach – Das fotografische Werk" auf) Kennen Sie das Buch?

ZEIT: Ja. Das Titelbild zeigt ein Motiv aus Ihrer berühmtesten Serie: Models mit Badekappe vor den Pyramiden. Steht es für Ihre Arbeit?

Gundlach: Ja, dieses Foto ist sicherlich mein bekanntestes. Ich werde immer wieder danach gefragt. Es entstand während einer großen Afrikarundreise 1966. Die Reise habe ich damals noch vorfinanziert, weil die Redakteure sich nicht trauten, das im Verlag zu beantragen. Wir sind nach Ägypten geflogen, es war im Januar. Wir fotografierten immer die Sommermode im Januar und Februar und die Wintermode im August. Wenn man in Gizeh ist, muss man die Pyramiden fotografieren, das gehört dazu. Bei der Redaktion kam das Bild anfangs gar nicht gut an, weil ich ja schließlich Bademoden in der Wüste fotografiert hatte. Weit und breit kein Meer. Also gab man der Strecke den absurden Titel Den ganzen Tag am Strand. Unter dem Titel wird es heute noch publiziert. (blättert weiter) Das hier ist vielleicht mein wichtigstes Bild.

ZEIT:Romy Schneider.

Gundlach: Ja. Ich kannte Romy nur aus den Sissi-Filmen. Wir trafen uns hier in Hamburg an einem regnerischen Novembersonntag im Jahr 1961. Sie war völlig verzweifelt. Sie hat einen neuen Film gemacht in einer tragischen Rolle, und die Leute haben es ihr nicht abgenommen.

ZEIT: War es ein schlechter Film?

Gundlach: Nein. Die Leute wollten einfach die Kaiserin sehen. Die waren so fixiert darauf. Romy war irrsinnig scheu. Und wenn sie fotografiert wurde, machte sie Faxen, um das zu kaschieren. Dann habe ich gesagt: Fahren wir in mein Studio. Sie brachte ein paar Klamotten mit, sie hat sich selbst geschminkt, niemand war dabei. Nur sie, mein Assistent und ich. Wir haben vier Stunden fotografiert. Dann wurde, ich sag es mal plakativ, aus Romy Schneider wieder Rosemarie Albach. Das war ihr Familienname.

F. C. Gundlach F. C. Gundlach: Fotograf Fotograf F. C. (Franz Christian) Gundlach, geboren 1926 in Hessen, fotografiert seit seinem zehnten Lebensjahr. Seine Starporträts, Bildreportagen und Modefotos für Magazine wurden in den Fünfziger- und Sechzigerjahren stilprägend. Viele seiner Bilder gelten heute als Ikonen. Unternehmer Unternehmer Anfang der Siebzigerjahre gründete Gundlach die Firma Professional Photo Service (PPS) mit Fotolaboren, Mietstudios und einer Galerie. Zeitweise hatte er 100 Mitarbeiter.

Sammler Sammler Seine seit 1975 aufgebaute Sammlung "Das Bild des Menschen in der Photographie" übergab Gundlach 2003 an die Stadt Hamburg. Die Dauerleihgabe ist die Grundlage für das Haus der Photographie in den Deichtorhallen – das er als Gründungsdirektor konzipiert hat.

ZEIT: Wie haben Sie es geschafft, Romy Schneider davon abzubringen, weiterhin Faxen zu machen?

Gundlach: Ich habe ihr die Chance gegeben, sie selbst zu sein. Wir waren ja nur zu dritt. Das war der Intimität der Situation geschuldet. Das Porträt hat sie dann Hunderte Male nachbestellt.

ZEIT: Warum genau dieses?

Gundlach: Weil sie sich so sah. Ihre Eltern waren geschieden, lebten nicht zusammen, waren Schauspieler. Das war nicht leicht. Die ganze Tragik dieses Menschen ist einfach schon in dem Bild drin. Eines Tages habe ich gesagt: Jetzt habe ich ihr so viele Bilder geschenkt, jetzt müssen wir eine Rechnung schicken. Dann haben wir eine Rechnung geschrieben, und irgendwann kriegte ich eine Überweisung aus Liechtenstein von einer Rosemarie Albach.

ZEIT: Wie haben Sie die Situation so gestaltet, dass sie sich Ihnen geöffnet hat?

Gundlach: Menschliche Kommunikation. Sie hat mir völlig vertraut. Das war die Basis.

ZEIT: Ihr Bild hat Romy Schneider so gezeigt, wie sie ist. Aber ganz anders, als die Menschen sie damals sehen wollten.

Gundlach: Twen war anfangs die einzige Zeitung, die das gedruckt hat. Die haben eine Doppelseite daraus gemacht.