Mit meiner mexikanischen Freundin und ihrem sechs Monate alten Sohn besuchte ich vor ein paar Jahren Tikal, die antike Stadt der Maya in Guatemala. Das ganze Land war gerade in großer Aufregung, weil dem Diktator und Ex-Präsidenten Ríos Montt wegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Prozess gemacht werden sollte. Sechsunddreißig Jahre hatte der Bürgerkrieg gedauert, fast 250.000 Menschen, zumeist Maya, waren ermordet worden. Der vergangene Horror und die Angst kamen wieder hoch, und die Hoffnung, dass endlich Gerechtigkeit gesprochen werde, war übergroß. Von nichts anderem war mehr die Rede.

Vielleicht lag es daran, dass wir in den Ruinen der fantastischen Tempel von Tikal fast ganz allein waren, oder am Dauerregen oder aber daran, dass die Haupt-Drogenroute immer noch mitten durch den Dschungel nahe Tikal führte und die Drogenkriege in den Nachbarländern gerade eine neue Dimension erreicht hatten: Ich hatte, gelinde gesagt, Mühe, nicht in Panik auszubrechen. Aber meine Freundin schien selbst mit Baby auf dem Arm keine Angst zu haben, und so versuchte ich, wenigstens so zu tun, als hätte ich auch keine.

Wir übernachteten in einem kleinen Hotel am Rand des Dschungels, wo nach Sonnenuntergang der Generator abgeschaltet wurde. Freundin und Baby schliefen sofort friedlich ein, ich dagegen war hellwach. Nie zuvor hatte ich eine so tiefe, undurchdringliche Dunkelheit erlebt. Fremde Tierschreie drangen aus dem Dschungel, ich bildete mir ein, Schüsse zu hören. Es gab nichts, was ein wenig Licht hätte spenden können, es gab keine Kerze, mein Handy war nicht geladen. Ich bekam wildes Herzklopfen und tastete mich nach draußen, wo in der Ferne eine kleine Gruppe von Leuten um ein Feuer saß, eine junge und eine alte Frau, ein Kind und drei Soldaten mit Maschinengewehren. Freundlich luden sie mich ein, mich zu ihnen zu setzen. Schweigend saßen wir zusammen, langsam beruhigte ich mich. Die alte Frau fächelte dem Feuer mit einem geflochtenen Strohwedel Luft zu und hielt es die ganze Nacht am Brennen.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Auf einem Markt kaufte ich mir später so einen Wedel, und jedes Mal, wenn ich damit in Deutschland das Kaminfeuer anfache, denke ich an die tiefschwarze Nacht von Guatemala. Ríos Montt wurde zu achtzig Jahren Gefängnis verurteilt. Das ganze Land jubelte. Zwei Wochen später wurde das Urteil vom Verfassungsgericht wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben.