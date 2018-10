Pro Stockwerk 23 Stufen, 69 Stufen insgesamt. Und bei jeder Stufe ächzt der gebückte Mann vor mir. "Oh Gott! Oh Gott!", stößt es aus ihm hervor wie aus einer alten Dampflok. Wenn seine klobigen Schuhe abrutschen, denke ich, dann liege ich da unten, erschlagen von einem, der nicht ohne Grund Phettberg heißt. Ein Mann, der früher 170 Kilogramm wog und heute noch immer einen unförmigen Bauch vor sich herschiebt, wie ein schwerer Sack hängt er an ihm herunter. Der Aufstieg zu Phettbergs Wohnung fühlt sich jedes Mal an wie eine Expedition. Vorn geht Martin und zieht geduldig an Phettbergs überraschend faltenlosen, weichen Händen. Martin ist eigentlich Fotograf und hier, um den Phettberg zu fotografieren, aber es kommt nie dazu, weil er ihn immer irgendwohin hieven muss. Hinten gehe ich, relativ unbeholfen, und rede den beiden gut zu. In der Mitte stolpert Phettberg, gekrümmt wie ein rechter Winkel, dessen Rufe gespenstisch durch das Treppenhaus hallen: "Hilfe! Ich sterbe!" Die Nachbarn scheint das nicht zu kümmern. Phettberg hat schon oft seinen Tod im Treppenhaus verkündet – als würde er immer wieder die Hauptrolle in einer tragischen Oper spielen. Und als wolle er sichergehen, dass die Nachbarn wissen, dass er, der "Elende" aus dem dritten Stock, noch lebt.

Hermes Phettberg, 65, war in den Neunzigerjahren ein Starmoderator, der mit seiner Sendung Phettbergs Nette Leit Show über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde. Auf der Straße bat man ihn um Autogramme. Harald Schmidt und Sandra Maischberger luden ihn in ihre Talkshows ein. Und das, obwohl oder gerade weil Phettberg über Sachen sprach, über die man nicht sprechen durfte. Seine Person war ein einziger Tabubruch: fettleibig, schwul, fresssüchtig, katholisch und masochistisch. Man könnte meinen, das hält eine kleine, konservative Alpenrepublik nicht aus. Aber sie musste.

Journalisten, Regisseure und Künstler wollten Phettberg im Rampenlicht haben, weil er faszinierend und abstoßend zugleich war. Die Zuschauer liebten es. Phettberg sprach von Peitschenhieben, von prallen Männerärschen in Bluejeans, vom Gefühl, "angebrunzt" zu werden. Und er tat es so sachlich und geduldig, als wäre es das Normalste auf der Welt. Indem er sich beharrlich und konsequent einem angepassten Leben widersetzte, wurde Hermes Phettberg zum wohl kontroversesten Showmaster im deutschsprachigen Raum.

Dann, nach drei Schlaganfällen, ging es bergab. Phettberg wird besachwaltet, muss Windeln tragen und kann die Wohnung nicht mehr allein verlassen. Er erkennt seine alten Freunde nicht mehr, oder sie wechseln die Straßenseite, wenn sie ihn in seinem Rollstuhl sehen: ein Männlein mit unfrisierten langen Haaren, fleckiger Lederjacke und tief hängenden Tränensäcken.

Heute lebt Phettberg als Sozialhilfeempfänger bei mir um die Ecke im 6. Wiener Gemeindebezirk. Zum ersten Mal traf ich ihn bei meinem Lieblingsvietnamesen. Es war ein Sonntag, ich wollte mir eigentlich nur schnell was zum Mitnehmen holen. Da sah ich Phettberg in der Ecke, gleich neben dem buddhistischen Altar, wie er Pho Tai Chin aß – Nudelsuppe mit fein geschnittenem Rindfleisch –, die sich über sein T-Shirt, den Rollstuhl und den Fußboden um ihn herum verteilte.

Ich beschloss, ihn anzusprechen, aber es kostete mich Überwindung, hinzugehen und seine von der Nudelsuppe feuchte Hand zu schütteln. Es war mir peinlich, dass ich sein Genuschel nicht verstehen konnte. Und noch mehr Überwindung kostete es mich, einige Wochen später hoch in Phettbergs Wohnung zu gehen, die drei Stockwerke über dem Vietnamesen liegt.

Wenn ich ihn in den folgenden Monaten besuchte, war ich immer von einer gewissen Angst begleitet, in welchem Zustand ich ihn diesmal auffinden würde. Und nach jedem Besuch wird mir klarer, dass es nicht einen Phettberg gibt, sondern mehrere. Es gibt den gescheiten Phettberg, der über den Ausgang der Wahlen philosophiert und mich dabei an einen verwahrlosten Karl Marx erinnert. Es gibt den tobenden Phettberg, der mich beschimpft. Es gibt den depressiven Phettberg, der sich die Bettdecke über den Kopf zieht. Und es gibt den hedonistischen Phettberg, der sich im Winter in eine Hotpants zwängt und ins Theater geht. Einmal wurde Phettberg von einer fremden Frau auf der Straße angesprochen: "Was? Sie leben noch?"