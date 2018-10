Eine Geisterstimme ist das, die da anhebt – und sogleich fühlt sich der Hörer von heute wie in einer Séance. Alfred Lord Tennysons greise Stimme, knarzend und knatternd, dünn, aber voller Ausdruck, tönt aus dem 19. Jahrhundert herüber. Der große englische Dichter saß zwischen 1890 und 1892 mehrmals vor dem Phonographen, den Thomas Alva Edison erfunden hatte. Auf Wachsmatritzen konnte man jetzt Töne bannen – eine mediale Revolution. In der Welt der Stimmen begann das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Der 1809 geborene Tennyson las unter anderem sein Gedicht The Charge of the Light Brigade von 1854, damals entstanden anlässlich eines gescheiterten Angriffs der britischen Kavallerie im Krimkrieg – plötzlich ist man im Jahr 2018 sogar einer Zeit nah, die mehr als anderthalb Jahrhunderte zurückliegt.

Solche und unendlich viele andere Funde kann man jetzt in einer großartigen Geisterbeschwörung machen: The Poets’ Collection versammelt englischsprachige Lyrik, 94 Dichterinnen und Dichter, 192 Gedichte und ihre Übersetzungen, teilweise zum allerersten Mal ins Deutsche übertragen – und jetzt akustisch reproduziert, insgesamt 14 Stunden, vom 19. Jahrhundert bis heute. Also kann man Tennyson anschließend in Hanns Zischlers introvertiert heroischer deutscher Interpretation hören, während er Walt Whitman später sanft ironisiert; Sylvia Plaths Plötzlicher Tod wird von Alissa Walser abgründig klar gelesen, Samuel Beckett furchig von Martin Wuttke, William Carlos Williams weise offen von Michel Krüger, Louise Glück von Ulrike Draesner insistierend leicht, Les Murray nuancenreich von Bibiana Beglau, Simon Armitage von Jan Wagner genau und engagiert, und immer so fort. Christiane Collorio und Michael Krüger haben die chronologisch nach Geburtsjahr geordnete Auswahl getroffen und viele deutsche Dichter und Schauspieler für dieses Projekt begeistern können.

Weil das Englische nicht an eine Nation gebunden ist, sind hier nicht nur England und Nordamerika zu hören, sondern zum Beispiel auch Australien oder die Karibik; dazu in die Sprache eingewanderte Dichter wie Michael Ondaatje und Joseph Brodsky. Und es wird der immense Reichtum des Englischen präsentiert, das für viele Nichtmuttersprachler eher eine globale Alltags-, weniger eine Kunstsprache ist. Man trifft auf die weltliterarischen Klassiker, auf das Singen von William Buster Yeats 1931, auf Gertrude Stein bei einer Lesung in New York 1935, auf T. S. Eliot 1947 und dessen Bewunderer Ezra Pound 1967, in Italien aus den Cantos rezitierend. James Joyce legte 1931 vor dem Mikro einen zauberhaft heiteren Auftritt hin. Über Charles Bukowski und Allen Ginsberg landet man aber schließlich bei der zeitgenössischen Lyrik, die hier ihren verdienten starken Auftritt bekommt, bei Margaret Atwood, Seamus Heaney, Anne Waldman und Rita Dove.

Kurz vor seinem Tod 1889 sprach der englische Dichter Robert Browning spontan bei einer Londoner Dinnerparty auf den Phonographen, den ein Mitarbeiter Edisons mitgebracht hatte. Heute sind wir Zeugen, wie Browning nach ein paar knackenden und rauschenden Versen den Text seines eigenen Gedichtes vergisst und stattdessen in ein dreifaches "Hip hip hooray" ausbricht. Jeder, der Dichtung liebt, wird angesichts dieser Kollektion begeistert einstimmen.



Christiane Collorio, Michael Krüger (Hg.): The Poets’ Collection. Der Hörverlag, München 2018; 13 CDs, 14 h 44 min, 71,95 €