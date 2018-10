Ein verehrter Freund rief an, der traurig war, weil er gerade seine Freundin zum Bahnhof gebracht hatte. Als mein verehrter Freund davon erzählte, sah ich den Bahnsteig vor mir in all seiner Brutalität und malte mir aus, wie der Moment des Abschieds wohl ausgesehen, wie er sich wohl angefühlt hatte. Schweigendes Warten. Irgendwo neben dem gelben Raucherquadrat, in dem eine vereinsamte Kippe auf dem Boden herunterbrannte. Irgendwo unter faul herabhängenden Lautsprechern, aus denen Ortsnamen schallten, sinnlose Ziele. Basel. Dortmund. Gießen. Kiel. Gütersloh. Stuttgart.

Ich sagte dem verehrten Freund am Telefon, wohl etwas ungelenk in meinem Beistand, es sei ja klar, dass er sich nun schlecht fühle. Es fühle sich halt grundsätzlich falsch an, jemanden gehen zu lassen, den man neben sich brauche. Am liebsten hätte ich ihn eingeladen auf ein Spiegelei, doch er saß in seiner Wohnung am anderen Ende der Stadt. Es gab keinen Trost für meinen verehrten Freund. Er war wie frisch amputiert, schockiert vom Schmerz und nur deshalb so still.

Mir fiel, das hat mit meinem verehrten Freund indirekt zu tun, neulich auf, dass Horst Seehofer mich auch deshalb so fertigmacht, weil er nichts so wenig beherrscht wie das Handwerk des Abschieds. Weil er nicht gehen lassen kann, was er nicht gehen lassen will: Bedeutung, das Amt, die Illusion von Unvergänglichkeit. Obwohl es, das ahnt er wohl, längst Zeit wäre. Er kneift vor dem Schmerz der Amputation, jenem Schmerz, den mein verehrter Freund heroisch über sich hat ergehen lassen am Bahnsteig, als die Frau, die er wirklich und aufrichtig liebt, in den Zug stieg.

An jenem Abend im Juli, als sich das Gerücht verbreitete, dass Horst Seehofer seinen Rücktritt angeboten habe, da blieb ich wach und wartete vor dem Fernseher auf Erlösung. Ich wartete auf die Nachricht seines politischen Endes, um von meinen schlechten Wünschen ablassen zu können, die ich ihm entgegenbrachte. Weiß er nicht, wie er gehen soll?

Ich erinnere mich an die Tränen von Gerhard Schröder, Großer Zapfenstreich für den scheidenden Kanzler, als er im Fackellicht der Bundeswehr stand und die Trompeten und Posaunen schepperten, I did it my way, Frank Sinatra. Und Tränen aus seinen Augen fielen, das Soldatenfeuer reflektierend. Wie wertvoll diese Tränen waren, weil sie echten Schmerz bargen und die Klarheit eines unumkehrbaren Abschieds.

Vor einigen Tagen trug ich, noch halb verkatert von meinem Abschiedsfest, in einer zerbeulten Kiste letzte Sachen aus meinem Büro, nach drei Jahren verlasse ich die Redaktion der ZEIT. Im Foyer des Hauses blieb ich vor einer Büste von Helmut Schmidt stehen. Ich machte ein Foto, lud es auf Instagram hoch, dazu ein Emoji mit Herz. "Bye." Im Vorzimmer seines Büros, das seit seinem Tod nahezu unverändert geblieben ist, steht inzwischen ein Tischkicker, an dem ich große Siege gefeiert und noch größere Niederlagen erlitten habe. Einmal kletterte ich mit Freunden angetrunken auf den Balkon dieses Vorzimmers, von dem aus man in Schmidts Büro schauen kann. Wir drückten unsere Nasen ans Fenster und schwiegen. Alles sah aus, als wäre er gerade erst gegangen. Die Flaschen auf dem Tisch, als erwartete er Gäste.

Vor ungefähr einem Jahr, es war Herbst und noch warm, spazierte ich mit meiner Freundin über den Ohlsdorfer Friedhof auf der Suche nach dem Grab von Loki und Helmut Schmidt. Wir suchten recht lange und erwarteten eine opulente Grabstelle mit Kränzen der Bundesrepublik, einem Uniformierten und einer ewig brennenden Flamme, und als wir vor einer schlichten Steinplatte standen, in die nichts graviert war außer Namen samt Geburts- und Todestag, da drückte ich ihre Hand. Nie wieder muss er wegfahren, nie wieder muss sie an einem Bahnsteig stehen und den abfahrenden Zug ertragen. Helmut Schmidt. Hannelore Loki Schmidt, geborene Glaser.

"Wollen wir gehen?", fragte ich meine Freundin. Sie nickte, und wir gingen, verliebter als zuvor.