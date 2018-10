Hans Magnus Enzensberger kam im Sommer 1959 mit Frau und Tochter nach Rom und mietete sich unweit der Stadt in Lanuvio ein Haus. Die befreundete Dichterin Ingeborg Bachmann, die selbst viele Jahre in Rom gelebt hatte, kam für ein paar Wochen zu Besuch aus Zürich, wo sie damals mit dem Schriftsteller Max Frisch lebte. Zwischen Bachmann und Enzensberger entwickelte sich in diesem Sommer eine heimliche Romanze. Nach der Abreise der Dichterin gab es Briefe, die lieber postlagernd geschickt wurden, "Tasso" war hierfür das Codewort; innige Passagen schrieb man sich auf Italienisch. Als ein Jahr später das komplexe Drama zwischen Bachmann, Frisch und ihrem Ex-Geliebten Paul Celan ausbrach, bat Bachmann Enzensberger, die "Tasso"-Briefe zu vernichten. Sie sind in der jetzt erscheinenden Edition mit Briefen aus den Jahren 1957 bis 1972, aus der folgender Vorabdruck stammt, nicht enthalten.

Lanuvio, 3. August 1959

liebe ingeborg,

es geht heute abend ein kühler wind, fast könnte man meinen, man wäre am leben. doch was hätte ich dir von diesem abstrakten dürftigen ich zu schreiben, das du nicht wüßtest. durcheinandergelesnes, ein stoppelfeld von geschriebenem: ›siebenkäs‹ [Roman von Jean Paul], ›le petit homme d’archangelsk‹ [Krimi von Georges Simenon], abgemagerte kontoauszüge, halluzinatorische anfragen von oskuren zeitschriften, die leseabende veranstalten wollen, gleichsam als schriebe ich noch etwas. meine existenz hat das abgemähte deiner zeit in der via della stelletta. ohne daß du sie mir hinterlassen hättest trete ich diese erbschaft von unbeweglichkeit, von mattem warten an. dies ist die ›rache‹ von der ich schrieb, ohne daß ich dir gleich hätte erklären können, warum sie jederzeit nah ist. kurzum: von mir gibt es nichts zu schreiben.

dich verfolge ich wie du über die karte von europa huschst, immer leicht vorgebeugt am steuer, als käme es auf die zehn zentimeter an, um die du die distanz zu den drohenden signalen verringerst. in welchen hotels wirst du schlafen und welcher staub von erinnerungen, mahlzeiten, kellnergesten, garagen, radfahrern, türmen wird sich auf das gewesene legen. bald wirst du sagen: ich war nicht in rom: es war nichts weiter als einer jener mahre, die man beim aufwachen abschüttelt. unfruchtbar ausgedehnt. steppe, an die man nicht mehr glaubt, wenn sie durchquert ist. bald wirst du wieder eintreten, dich anmelden zur wirklichkeit, arbeiten, besucher empfangen, telefonieren, briefe beantworten, verfahrenes regeln, ordnung schaffen, eine mauer von tüchtigkeit um dich her errichten, selbstverständlich verträge durchsehen, dich verwickeln lassen in das normale, das von hier aus, wo nichts sich abspielt, sich imaginär ausnimmt, halb moloch, halb schimäre. wirklich sprechen, wirklich handeln: wie fern ist das für einen, der nichts anderes erfährt als klima und viktualien ... die ersten tage läutete noch zuweilen das telefon: aufgeregte anfragen, wo du ›abgeblieben‹ wärest. lakonische antwort: abgereist. mögen die leute doch selber sich einen reim darauf machen und dich finden zwischen den ungeheuren bündeln von ungelesenen zeitungen, in denen allen dasselbe steht, nämlich daß alles weitergeht und auf der stelle tritt (enzinger-union zuversichtlich, mimosa acht prozent, strabag gleichmäßig beschäftigt). bist du auch so müde? es geht heute abend ein kühler wind, aber ich kann nicht aufwachen. ich habe vergessen warum du abgereist bist. dem verschwundenen motiv grüble ich nach seit dreißig jahren. in meinem mund verrauchen die zigaretten. schreib mir von deinen anfängen, von deiner befreiung aus dem netz in das ich bis zum hals verwickelt bin, kaum daß ich es noch spüre. welches netz wirst du für das alte, das unsre eintauschen? ich fürchte mich sehr und denke immer an dich.

mang

Uetikon am See, Haus Langenbaum, den 10. August 1959

Lieber Mang,

die Autoräder sind zum Stillstand gekommen. Aber die Schmetterlinge und Mücken, römische, florentinische und mailändische, kleben noch an den Kotflügeln.

Es ist schwer, wieder in die Arbeit zu finden, gelungen ist es noch nicht, aber es gibt gute Vorsätze, man weiss nur nicht, wann man und wie man an deren Ausführung gehen soll.

Langsam ist man wieder in Uetikon, es gibt kleine wiesige Badeanstalten in der Nähe, von denen ich erst neuerdings weiss und in denen ich gerne ein paar Stunden vertrödle, fast so wasserscheu wie Du, weil das Wasser so kalt ist, der Himmel unwirsch und bewölkt.

Wieviel oder wie wenig siehst Du von Italien, von Rom? In Zentimetern ausgedrückt. Geht Ihr auf Inseln oder auf parties, unter Leute oder unter Bevölkerungen?

Am letzten Tag, dem Nachmittag in Rom, habe ich Dir gezeigt, wo Tasso wahnsinnig und eingeschlossen war, da geh hin, fra poco [bald]; es gibt zwar auch eine Eiche am Gianicolo, an die er sich gelehnt haben soll, aber die sagt mir nichts.

Bouvard und Pecuchet [Roman von Gustave Flaubert], die beiden Narren, sind mit mir gereist, ich schicke sie aber bald zurück, zur Behandlung.

Der See ist grade sehr stürmisch, es schüttelt die Bäume, wirft alles in der Gegend herum. Jeden Tag kommt ein Gewitter, und vorher fühlt man sich schlecht, nachher frischer, aber man weiss nicht, warum man dauernd seelisch an den körperlichen Beschwerden der Natur teilnehmen soll.

Beim Auspacken habe ich ein paar Briefmarken gefunden, die schicke ich mit zur beliebigen Weiterverwendung, aber wenn eine für mich Verwendung fände, wäre ich froh.

Tante cose! Auguri per tutta la casa e per il tuo lavoro. [Viel Gutes! Glückwünsche für das ganze Haus und für Deine Arbeit.]

Ingeborg

21 august 59