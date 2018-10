Hinter der Mühle rauscht tatsächlich der Bach, am forschen Hang wachsen Obstbäume, ein paar Schafe lagern nebenan pittoresk im Gras. Arkadien im Salzkammergut, der Sommer war auch hier sehr groß. "Jeden Morgen duschen wir unter freiem Himmel", sagt Aleida Assmann unter dem monumentalen Walnussbaum und zeigt auf den Wasserfall, der einst das Mühlrad antrieb. Dahinter die ortsübliche Minikapelle, weiß getüncht, in der Ferne der 1691 Meter hohe Traunstein, gerade von Wolken verhüllt; erschreckende 130 Opfer hat dieser stolze, schroffe Gipfel bis heute gefordert. "Aber irgendwann mussten wir da einfach auch einmal hinauf", erklärt Jan Assmann lächelnd. Und als der 80-Jährige dann noch erzählt, wie sie früher über den Traunsee gerudert seien, von dessen anderem Ufer der Berg emporragt, dann spürt der Gast, wie eine Landschaft das Leben befördern kann. Die gute alte Erhabenheit lässt sich nicht unterkriegen, an diesem Fleckchen schon gar nicht. Kinder und Enkel aus der weitverzweigten Familie kraxeln in den Ferien oft auf die umliegenden Berge.

Seit 47 Jahren kommt das Ehepaar Assmann immer wieder hierher ins Paradies, nach Traunkirchen in Österreich, in die Mühle aus dem frühen 18. Jahrhundert. Zuvor schaute der Dramatiker Thomas Bernhard öfter mal aus dem wenige Kilometer entfernten Ohlsdorf vorbei, denn die Mühle gehörte dem mit ihm befreundeten Architekten Viktor Hufnagl, der sich hier häufig mit seiner Frau Grete aufhielt. Er verkaufte die Mühle an die Deutschen, nachdem sich die Bernhard verfallene Grete vorübergehend scheiden ließ.

Vor wenigen Wochen feierte indes das Paar Assmann hier mit den fünf Kindern goldene Hochzeit in großer Runde. In ein paar Tagen geht der Flieger nach Beirut, wo der jüngste Enkel getauft wird. Danach beginnt bald der durchterminierte Trubel in Frankfurt: Gemeinsam erhalten sie während der Buchmesse am 14. Oktober in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Einmal erst wurde diese Auszeichnung an ein Paar verliehen, das war 1970, sie ging an die schwedischen Sozialreformer Alva und Gunnar Myrdal; Gelehrte tauchen auch nicht so oft auf unter den internationalen Preisträgern. Und pünktlich zum Fest erscheinen jetzt drei neue Bücher der beiden. Gründe genug also, neugierig in das Traunkirchener Refugium zu kommen.

Zahllose Preise und Ehrendoktorate wurden den beiden schon verliehen, aber der Friedenspreis ist ihnen noch nicht ganz geheuer. "Das ist eine ganz andere Liga, so etwas hält man einfach nicht für möglich, wenn man plötzlich die Mitteilung bekommt – gerade weil wir die Preisverleihungen so oft im Fernsehen miterlebt haben", wundert er sich immer noch. Ironischerweise hat sie sich mit dem Preis schon früher beschäftigt: wissenschaftlich. "Bei meiner Arbeit zur deutschen Erinnerungskultur habe ich einmal die Preisreden seit 1950 ausgewertet", erzählt sie lachend; mit Martin Walser, dem Preisträger von 1998, dessen Rede zum Skandal wurde, saß sie mehrfach auf Podien. Nun stehen die Assmanns vorne in der Paulskirche, genau 20 Jahre danach – deutsche Symbolik 2018.

Denn die Anglistin und der Ägyptologe bekommen den Friedenspreis, weil sie seit den frühen Neunzigerjahren bahnbrechende Bücher zum sogenannten kulturellen Gedächtnis geschrieben haben, also zu den Formen kollektiven Erinnerns in Gesellschaften, zu Verdrängen und Vergessen, zu historischen Traumata und ihrer Verarbeitung, seit den frühen Hochkulturen, international vergleichend. Die öffentliche Erinnerungskultur hierzulande sähe anders aus ohne diese beiden Intellektuellen, die die zentralen Begriffe für die deutsche Selbstverständigung nach den Katastrophen und Verbrechen des 20. Jahrhunderts lieferten, damit ganze Forschungswellen auslösten und es in die Manuskripte zahlloser Gedenkreden schafften. In Zeiten, in denen dieser geistig-moralische Kern Deutschlands von rechts außen attackiert wird, ist diese Preisvergabe tatsächlich ein politisches Signal.

Mittlerweile sind wir im obersten Stock der Mühle angekommen, die knarrende Treppe hinauf, sie leichtfüßig und mit heller Stimme immer vorneweg. Die lebenslang eingespielte Paardynamik der Assmanns – er zurückhaltend-gemessen, sie quirlig – wirkt als Choreografie zweier denkbar unterschiedlicher Temperamente auch im Gespräch; sein Anteil daran dürfte allenfalls ein Drittel betragen. Sie spielen sich die Bälle zu, so wie sie sich in ihren Büchern auch offensiv gegenseitig zitieren; ihre jeweils ersten Leser sind sie einander ohnehin.

Gleich zwei Bücher hat Aleida Assmann jetzt vorgelegt, die beide in die öffentlichen Debatten eingreifen wollen: Menschenrechte und Menschenpflichten will Schlüsselbegriffe für eine humane Gesellschaft klären, wie es im Untertitel heißt (Picus Verlag, Wien 2018; 190 S., 22,– €). Und dann Der europäische Traum, in dem sie mitten in der Krise die politisch-kulturellen Bestände des Kontinents evaluiert: die umkämpfte Genese von Frieden, Demokratisierung, Erinnerungskultur sowie Menschenrechten in einer Art Schnelldurchlauf. Als Abwehrzauber gegen die Gefahren macht sie darin das in langwierigen politischen Prozessen bislang Erreichte stark. Doch gegen den mosernden Reporter, all das klinge doch angesichts der dramatischen Lage erstaunlich optimistisch, wehrt sie sich lebhaft: "Erst jetzt, in der Krise, erleben wir die Herausforderungen, in denen sich die europäischen Lehren beweisen müssen – als eigentlicher Testfall sozusagen." Das Buch solle die depressive Öffentlichkeit ermutigen, erläutert sie, der Titel sei eine Analogie zum Amerikanischen Traum: "Es ist gegen die Untergangsstimmung der Intellektuellen geschrieben." Ihr Mann pflichtet ihr vehement bei: "Dein Buch ist gegen den zynischen Pessimismus geschrieben!" Auch ihr anderer Band tritt gegen einen grassierenden Überdruss an, wie Aleida Assmann irgendwann feststellt: "Menschenrechte sind heute nicht sexy für Intellektuelle. Viele jüngere Wissenschaftler arbeiten lieber mit Agamben und Carl Schmitt, fixiert auf Freund-Feind-Kategorien." Sie betont im Buch dagegen die Bedeutung von Verständigung und Vereinbarung, was auf ein die Rechte ergänzendes Konzept von Menschenpflichten hinausläuft, das für Diskussionen sorgen dürfte.