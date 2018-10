Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel: Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

8 Alte Ehre und mehr, zu Werk und Tat motivierend 12 Oberschicht mit Geschichte in Küche und Bad 15 Ein Ortsplaner unter Umständen, ein klassischer Richtungsweisender jedenfalls oft 17 Eine aus Bettys Namensverwandtschaft 19 Luft in Kastilien, Wasser in Yorkshire 20 Durch Buchen, die und Tannen schreitet Wanderer – rennsteigliedbegleitet – in den Tag 21 Ausgeheckt vom Absichtenverstecker 22 Am Monatsschluss letzten Endes erwähnter Knabe 23 Am Menam Amtssprache 24 Auch wenn ich eine Leiter hätte, ... ich lieber über die ... in die Dachkammer 25 Der ... kümmert sich nicht darum, was die Katze von ihm denkt (Sprichwort) 26 Nährwertiges Importgut, durch Kolumbus zuerst 27 In manch einer Karriere die wichtigsten Knickpunkte 31 Badische Adresse – solch Kopf: selbstredend ein wichtiges Körperteil 32 Kennen die Milchbauern, können ihnen beim Fortschaffen nützlich sein 35 Im Ballsaal Sonderaktion, in Konklave nicht vorgesehen 38 Als Titel-Gegebenheit bei Schnitzler weniger von der Tanzmuse inspiriert 39 Für Verb oder Erz allerdings ein Nach-Name 40 Dem Gast-Haus angehängt, das auf Tafelgeschäfte verzichtet 42 Schulbeispiel von Bescheid zum Weiterschreiten 43 Der 25 waagerecht im Welfenhause hieß zuvor so 44 Transportinstitution, Zusammenrückweise, Britenhimmelsbewohner – zusammengenommen: instabile Situation in der Administration

Senkrecht:

1 Verständliche Sprache bei einem ... zeugt von gutem Gewissen (André Malraux) 2 Schloss-Spezifizierung auch: im Theater von besonderer Größe 3 Zweckdienliche Events im Kennenlerneifer 4 Steckt hinter mancher Stirn, hinter mancher 11 senkrecht 5 Tipp vor Umschlagbefüllung, entstehe plangemäß am Bügelbrett 6 Reger Ideengeber, als Alt-Athener 7 Wermutstropfen im Cocktail der Welterkundung 8 Ihr Auftrag: Einsatz wider des Monarchen Schnarchen 9 Findet Anklang wegen Trubels Ausklang 10 Generationenvertragswesentliches Thema 11 Das Wesentliche an jeder ... tut der Zufall, aber den meisten Menschen begegnet dieser Zufall nicht (Fr. Nietzsche) 13 Erfahrungsgemäß verlernt man per Lerneifer, einer zu sein 14 Sprichwörtliches Motto: Das Herz ..., der Mut tüchtig, die Reden ehrlich, die Taten richtig! 16 Fremden ... nachahmen heißt eine Maske tragen (A. Schopenhauer) 17 Männliche Antwort auf die Frage: Worin zählen Park Junghwan und Ke Jie zu den Top-Könnern? 18 Frühestes Fotovoltaik-Element 28 Seemännische Notwendigkeit, auch in Sommer, Herbst, Winter 29 Bauhelfer tiefgreifenden Zwecks 30 Natürlich stetige Habe, trotz Weitergabe 31 Kann dem Gang der Dinge auf der Baustelle bestens Vorschub leisten 33 Schon eine höhere Marke auf der Wertschätzungsskala 34 Liegt dem Ach-so-Verblüfften in Grün auf der Zunge 36 Volksmunds Erfahrung: Wer viel hat, will ... haben 37 Bei jedem rechts und links gegeben, die linke Hälfte rechtesten Inselkettenglieds 40 Bar-Order nicht zuletzt in Charlestons State 41 An Ingas Seite, wenn Lürsen & Stedefreund zum Tatort eilen

Lösung von Nr. 2452 (ZEITmagazin Nr. 40/2018):

Waagerecht:

7 HOFHUNDE 11 AMATEUR 14 DARLEHEN 16 GRADMESSER 19 FARM 20 RABEN 21 "Raster" für Rastende und das RASTER 22 die und das SUMMEN 23 BERGE 25 STAN Lee, "Spider-Man" 26 (Zucker-)RUEBE 27 STEREO 28 STREBEN 31 CHILE 32 EREMIT aus M-i-e-t-e-r 34 Burj Khalifa, DUBAI 35 REINHEIT 37 ROUTER 38 STERNDEUTER 39 LEER 41 OEL-berg 42 KNEBEL 43 Haus-, Hang-TERRASSEN

Senkrecht:

1 VORFUEHREN 2 MUHME 3 WEGBEREITER 4 CADRE-Disziplin im Carambolage-Billard 5 schleswig-holsteinische GEEST 6 ars = Kunst (lat.), ARSEN 7 HABSUCHT 8 FLAMBIEREN 9 HERMELIN 10 DNA = DNS (engl.) 11 ARE 12 MANGO 13 VERTEILER, Empfängerliste und Verdauungsschnaps 15 ERNTE 17 Sende-MAST 18 Gefängnisgitter-STAEBE 23 BEREUT 24 REMTER 27 SENDER 28 STOLA 29 RUTE 30 "Öl-BARON" 33 IRR 34 DÖF, "Codo – DUESE im Sauseschritt" 36 HEL in Hel-ios 40 REX = König (lat.)