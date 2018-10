I. Auf Stroh gebettet

Soll ein Kunstwerk auf Reisen gehen, stellt das die Besitzer immer schon vor große Herausforderungen. Fünf Wochen dauerte etwa der Transport der Sixtinischen Madonna über die winterlichen Alpen, die "Strecke des Teufels". Zuvor wurde zwei Jahre lang verhandelt, intrigiert, ein päpstliches Ausfuhrverbot umgangen, lokale Zölle wurden akzeptiert, Petitionen eingereicht, Genehmigungen erwirkt und erkauft, bis der schwere Wagen am 21. Januar 1754 das italienische Piacenza verlassen durfte. Seine Fracht, die in einer mit Stroh ausgepolsterten Kiste steckte, kam am 1. März in Dresden an. Inzwischen haben sich die Kunsttransporte geändert. Problemlos sind sie aber längst nicht.

II. Fürsorglich verpackt

Jedes größere Museum besitzt Bilder, die regelmäßig für Ausstellungen ausgeliehen werden. So war Delacroix’ Christus auf dem See Genezareth aus dem Metropolitan Museum 2003 in Amsterdam, 2004 in Karlsruhe, dann in Oklahoma, Houston, Berlin, Baltimore, Tokio, Peking, Minneapolis und London zu sehen. Solche Reisefreude bedarf besonderer Fürsorge – über die obligate Kunstversicherung hinaus. Sie beginnt im "Mutterhaus", wo die Kuratoren und Restauratoren einen Zustandsbericht anfertigen, ehe das Bild verpackt wird. Gewiss nicht in eine Kiste mit Stroh.

III. Gegen alles gewappnet

Für gewöhnlich ist es eine Klimakiste, die das Bild schützen soll. Sie muss in der Lage sein, Luftfeuchtigkeit, extreme Außentemperaturen, Schwingungen, Vibrationen und Stöße zu kompensieren. Der Transport in einer einfachen Klimakiste kostet ab 400 Euro aufwärts. Noch sicherer ist die Q+-Kiste der Firma Hasenkamp, die selbst bei einem Feuer von 800 Grad eine Stunde lang die Innentemperatur konstant halten soll. Die Leihgebühr für eine solche Kiste liegt bei 6000 bis 7000 Euro.

IV. Speziell eskortiert

Der Lkw, der die Kiste transportiert, sollte luftgefedert sein und über einen festen klimatisierten Laderaum verfügen, der beheizt oder gekühlt werden kann. Zu den Sicherheitsstandards gehören zwei Fahrer, Diebstahlschutz sowie spezielle Alarmsysteme für Fahrerkabine und Laderaum. Viele Spediteure verfügen deshalb über eigens für den Kunsttransport konzipierte Fahrzeuge. Bei besonders wertvollen Kunstwerken wird sogar häufig eine Polizeieskorte organisiert.