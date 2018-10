Es ist kurz vor Mitternacht. Wir stehen mit der Aubergine, unserem Van, in einer Sackgasse am Krupunder See, einem Auge aus Wasser am Stadtrand. Neben uns bloß noch ein Haus mit geschlossenen Rollläden, dahinter eine Baumschule.

Die Heckklappe ist zu, nur zwei Belüftungsschlitze an den Seitenfenstern sind offen. Ich will schlafen und diesen Tag zu den Akten legen.

"Wie geht es dir so?", fragt meine Freundin.

"Warum?"

"Na ja, ist doch eine große Umstellung, oder?"

Planlos sind wir durch Hamburg gefahren, die Stadt, in der wir vor zwei Wochen noch gewohnt haben. Alle Routine dahin, das Koordinatensystem des Alltags total verschoben. Wo schlafen? Wo arbeiten? Wo essen? Nach dem Ausflug nach Bayern nun der erste Härtetest in der Großstadt. Neun Tage müssen wir bleiben, weil P. hier einen Film über Neonazis fertigstellen will. Und sie hätte gerne einen Platz, der nah zur Arbeit und dennoch schön ist.

"Umstellung? Ja, schon."

"Oh Mann, bist du schmallippig."

"Es war ein anstrengender Tag."

Was bisher geschah Unser Autor hat seine Habe ins Auto gepackt und mit seiner neuen Wohnung Verwandte besucht. Alle Folgen unter zeit.de/wirzieheninsauto

"Machen wir das Richtige?"

"Morgen wird es besser."

Morgen regnet es. Wir können uns mit dem Gaskocher nicht mal einen Kaffee machen. Während ich noch dahindämmere, kruscht P. in den frühen Stunden bereits im Auto rum, zieht die Badezimmerkiste unter meinem Kopf weg, macht eine Katzenwäsche mit feuchten Babytüchern. Ich beobachte sie mit einem halb offenen Auge.

"Das ist demütigend", sagt sie, als sie mich sieht, "ich will einen Eimer!"

"Wir haben keinen Platz für einen Eimer."

"Ich kann so nicht leben!"

Bevor wir auf einen Kaffee ins Hotel Krupunder Park flüchten, ziehe ich mir ein weißes Hemd an. Unten im WC putzen wir Zähne, Wasser ins Gesicht, Deo unter die Achseln. Dann setzen wir uns in eine Stube mit viel altem Holz, schlürfen Kaffee, starren in die Luft.

P. geht zur Arbeit. Ich klappe den Rechner auf. Eigentlich sollte ich an dem Roman schreiben, den ich vor einem Jahr angefangen habe, aber meine Konzentration ist dünnhäutig wie eine Seifenblase. Also prokrastiniere ich mit einer Kurzgeschichte. Die Finger schwer, der Kopf müde.

Als P. von der Arbeit kommt, beklagt sie sich, dass ich keine Kühltasche gekauft habe und keinen Eimer.

Es dämmert, als wir wieder im Auto liegen. Auch ein Abendessen beim Griechen konnte die Laune nicht heben. P. schlug vor, einen anderen Schlafplatz zu suchen. Ich weigerte mich. Wie zum Teufel soll die Muse mich denn finden, wenn ich jeden Tag woanders bin?