Schon damals, wenige Wochen vor dem größten Moment seiner Karriere, hätte sich Mario Götze wohl am liebsten in Luft aufgelöst. Es war ein schöner, warmer Tag in Südtirol, die DFB-Elf bereitete sich auf die WM 2014 vor. Journalisten unterhielten sich im Garten des Mannschaftshotels mit den Spielern. Thomas Müller und Lukas Podolski wurden von der Traube neugieriger Reporter fast erdrückt. Mario Götze dagegen blieb allein, wie zwei weitere Spieler. 22 Jahre war er damals alt. Der Pressesprecher erkannte die Peinlichkeit der Szene und setzte die drei Wartenden zusammen an einen Tisch. Bevor sich doch noch ein Journalist zu ihnen gesellen konnte, nahm Mario Götze seinen Stuhl, drehte ihn um und dem Tisch sowie seinen Mitspielern den Rücken zu. Er erinnerte an ein Kind, das beim Versteckspiel die Hände vors Gesicht hält: Wenn ich euch nicht sehe, dann seht ihr mich auch nicht.

