Der neue Chefredakteur des Satiremagazins Titanic hat angekündigt, er wolle "eine müde, überforderte Altleserschaft loswerden". Nun, in aller nicht vorhandenen Bescheidenheit möchten wir mal festhalten: Das ist uns mit dieser Kolumne längst gelungen.

Wer diese Zeilen immer noch liest, ist fit und zugleich tiefenentspannt genug, selbst das Abstruseste auszuhalten. Oder auch den Abstrusesten, womit wir bei Markus Söder wären. "Bayern", so hat der Vollblut-Franke in diesen Tagen getönt, sei "das schönste Land der Welt". Bevor nun andere Kinder, die auch im Geografie-Unterricht nicht aufgepasst haben, dazwischenkrähen: "Stimmt gar nicht. Die Toskana, KwaZulu-Natal und Eiweiler sind viel schönere Länder", möchten wir doch mal kurz darauf hinweisen, was Söder, nimmt man ihn ernst, da ankündigt: nicht weniger als den Bayxit, den Austritt Bayerns aus der Bundesrepublik Deutschland.

Take back control übersetzen sie in Bayern schon mit "Mia san mia". Fehlt nur noch, dass sie dem Babylon Berlin entgegenhöhnen: Zu Asche, zu Staub. Egal, ob mit oder ohne Bayxit, ein Ziel hat Söder schon lange vor der Bayernwahl erreicht: Er ist seine müden, überforderten Altwähler losgeworden.