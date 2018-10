Sie sitzt. Immer wenn sie spielt. Beim Üben oder Komponieren, im Studio und auf der Bühne, im engen Club und im großen Konzertsaal. Da sitzt die Gitarristin Mary Halvorson und scheint fast zu verschwinden zwischen all den Noten- und Mikrofonständern, hinter ihrer großen Gitarre, dem Goldstandard einer Jazzgitarre namens Guild Artist Award, riesig, dicker Bauch, vollfett auch im Ton – oder in letzter Zeit einer etwas kleineren, die sie sich hat bauen lassen, damit sie ihr Instrument mit ins Flugzeug nehmen kann.

Halvorson ist eine zierliche, irgendwie alterslose Gestalt, große Brille, Seitenscheitel, klar gezeichnete Gesichtszüge, dabei eher leise und fast schon unscheinbar in ihren Bewegungen, changierend zwischen College-Girl und viktorianischer Lady.

Im Einzugsbereich des aktuellen Jazz ist Mary Halvorson die wahrscheinlich wichtigste Gitarristin des jungen Jahrtausends, nie auszurechnen und immer wieder überraschend. Halvorson saugt die verschiedenen stilistischen Anregungen auf und übernimmt Teile davon in ein persönliches, ungeheuer vielfältiges Vokabular. Allein in den vergangenen drei Jahren hat sie bei knapp dreißig CD-Produktionen mitgewirkt und dabei zusammengespielt mit Musikern wie der Saxofonistin Ingrid Laubrock und deren Instrumentalkollegen John Zorn und Anthony Braxton, der Cellistin Tomeka Reid, dem Pianisten Jason Moran, den Gitarristen Bill Frisell, Marc Ribot und Elliott Sharp und vielen mehr.

Doch bei aller Umtriebigkeit ist Mary Halvorson eine Musikerin, die den Unterschied zwischen Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit markiert: So divers die musikalischen Zusammenhänge, so differenziert die instrumentalen Mittel, die sie einbringt, bleibt ihr markanter, mächtiger Ton sofort erkennbar. Am ersten November-Wochenende rollt das Jazzfest Berlin der Gitarristin den roten Teppich aus. Als "Artist in Residence" findet sie hier die Gelegenheit, drei ihrer Projekte auf die Bühne zu bringen und dazu mit einer Art Masterclass von jungen Berliner Musikern zu arbeiten.

Am Eröffnungsabend feilt das Trio Thumbscrew – die Gruppe mit dem Bassisten Michael Formanek und dem Schlagzeuger Tomas Fujiwara, in dem alle drei Beteiligten Bandleader sind – nach sieben Jahren gemeinsamer Arbeit an einer konzentrierten Improvisationssprache im Inneren der Kompositionen. Zwei Tage später dagegen, im Zusammenspiel mit dem Bassisten Chris Dahlgren und der Trompeterin Liz Allbee, alten Bekannten aus Studientagen, sowie der Marimba- und Vibrafonspielerin Taiko Saito, die allesamt in Berlin leben, werden die musikalischen Karten völlig neu gemischt. Im Rahmen des Abschlusskonzerts des Jazzfests schließlich nutzt sie die Gelegenheit, eine eher orchestrale, aufwendig organisierte Vision von aktueller improvisierter Musik, die sie mit dem Mary Halvorson Octet spielt, erstmalig in Europa vorzustellen.

Nach einem spätsommerlichen Auftritt beim Jazzfestival Saalfelden in Österreich, bei dem die Intensität, mit der sie ihren Kollegen zuhört, bevor sie reagiert, besonderen Eindruck hinterließ, thront Mary Halvorson entspannt auf einem gut gefüllten Sitzsack im Backstage-Bereich. Bereitwillig, wach und präzise bis manchmal hart an der Grenze zum Unnahbaren, spricht sie über ihre musikalische Philosophie und ihren Werdegang. Eine Musikerin, die in sich ruht, die aufmerksam zuhört, sich Pausen zum Nachdenken nimmt, bevor sie ihre Sätze formuliert. "Ich interessiere mich nicht dafür, eine feste Liste von Dingen zu haben, die ich tue", erklärt sie das Geheimnis hinter ihrer enormen Wandlungsfähigkeit. "Ich will einfach Musik spielen, die ich interessant finde, und das kann sich immer wieder verändern." Veränderung und Vielfalt sind Programm, das gilt sowohl stilistisch und musikalisch wie auch in menschlichen Kategorien: "Ich versuche, nicht in Grenzen zu denken", erklärt sie selbst.

Geboren 1980 in der Nähe von Boston, früh bekam sie eine Violine, klassischen Unterricht, spielte in Orchestern. Sehr schnell wurde ihr dabei langweilig. Jimi Hendrix fand sie besser. Der improvisierte und rockte und spielte unerwartete Dinge. So etwas wollte sie auch. "Ich wollte schon Musik machen, aber nicht mit der Violine." Mit elf bekommt Mary Halvorson ihre erste Gitarre, arbeitet sich an Hendrix-Stücken ab, und schon bald kann man hören, dass da ein besonderer Wille im Spiel ist – die junge Mary hat einen harten, sehr prägnanten Anschlag. "Ich weiß auch nicht, warum, aber mich hat dieser akustische, perkussive Ton immer angezogen. Vielleicht kommt das daher, dass ich den Klang des Kontrabasses so mag, wo du wirklich die Saiten und das Holz hören kannst, das ist so kraftvoll." Und auf eine Art ist es die Klangästhetik der klassischen Jazzgitarre, die Mary Halvorson hier formuliert.