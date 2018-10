Wer gern Fisch isst, dabei aber die Umwelt schonen will, der hat es schwer. Es gibt keine einfachen Antworten: Die Fischart allein ist nicht sehr aussagekräftig, und man kann auch nicht generell sagen, dass Fische aus Aquafarmen ökologisch besser oder schlechter sind als wild gefangene. Auch die Region, aus der ein Fisch kommt, muss beim Urteil, was sinnvoller ist, berücksichtigt werden. Die unübersichtliche Vielfalt an Umweltsiegeln hilft da nicht viel weiter.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden