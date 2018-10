"Familienbande", so lautete der Titel des Dossiers vom 5. Juli, in dem wir beschrieben, mit welchen dubiosen Geschäften die Familie R. reich wurde: ein arabischstämmiger Clan aus Berlin, dessen Mitglieder unter anderem im Verdacht stehen, eine millionenschwere Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen zu haben. Unser Dossier, das geht nun aus Ermittlungsakten hervor, löste mehrere Razzien aus. Aufgrund der "in der ZEIT veröffentlichten Reportage sind die strafprozessualen Maßnahmen möglichst unverzüglich umzusetzen", heißt es in einem Vermerk der Berliner Staatsanwaltschaft. Acht Tage nach dem Erscheinen des Artikels ließ sie in Berlin und Brandenburg an 13 Orten Wohnungen und Firmenräume durchsuchen, vor allem aber ließ sie 77 Immobilien im Wert von insgesamt knapp zehn Millionen Euro beschlagnahmen, die der Familie R. gehören sollen.

Die Ankläger ermitteln seit zwei Jahren gegen 16 Beschuldigte wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Beschlagnahmungen sind ein bislang wenig angewandter Versuch, organisierte Banden zu bekämpfen; ein neues Gesetz aus dem vergangenen Jahr kehrt dafür die Beweislast um. Verdächtige müssen nun nachweisen, wie sie ihr Vermögen erlangt haben. Die Goldmünze aus dem Bode-Museum ist allerdings noch immer verschwunden.