2. November 1990, Lobbe auf Rügen

Im Herbst 1990 beschließt Angela Merkel, für den Bundestag zu kandidieren, nachdem sie in den Monaten zuvor als stellvertretende Sprecherin der letzten und frei gewählten DDR-Regierung auf sich aufmerksam gemacht hat. Sie findet einen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern und wirbt dort um Stimmen. Am 2. November, einem trüben Tag, gelangt sie in eine kleine Fischerhütte auf Rügen. Um sich bekannt und beliebt zu machen, trinkt Merkel mit den Fischern Schnäpse. Ein Bild ihres Besuchs in der Hütte wird später weltberühmt – zu sehen ist Merkel im diesigen Licht der Fischerhütte, gekleidet in Jeansrock und Strickjacke, umgeben von müden Männern. Einer der Fischer sagte Jahre später über Merkels Besuch: "Sie hat den Eindruck gemacht, als wenn sie uns verstehen würde." Merkel holt das Direktmandat – mit 48,5 Prozent der Stimmen. Anders als für sie geht es mit der Fischerei in Lobbe nach der Wiedervereinigung bergab. Auch die Hütte – im Volksmund fortan "Merkel-Schuppen" – wird später abgerissen.

27. Juni 1993, Warnemünde

Vielleicht zeigt sich an diesem Wochenende erstmals Angela Merkels Machtinstinkt: Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns ist zusammenkommen, um einen neuen Chef zu wählen. Kurz zuvor hatte Merkel, immerhin Bundesministerin für Frauen und Jugend, noch beteuert, mit ihrem Regierungsjob ausgelastet zu sein. Insgeheim aber schielte sie zu dem Zeitpunkt wohl längst darauf, sich eine Hausmacht in der CDU zu erarbeiten. Nun erfüllt sich ihr Wunsch: Als der Landesvorsitzende Günther Krause zurücktreten muss, gilt Merkel als eine der ganz wenigen unbelasteten Ostdeutschen in der Union. Mit 85 Prozent der Stimmen wird sie zu Krauses Nachfolgerin gewählt. Der Landesvorsitz sei "das schwierigste Amt", für das sie je kandidiert habe, sagt sie. Merkel wird zur beliebten Parteivorsitzenden. Erst im Jahr 2000 gibt sie den Posten ab – als sie zur Bundeschefin der CDU gewählt wird.

2. August 1995, Templin

Bei einer Radtour in der Uckermark ist Angela Merkel – inzwischen Bundesumweltministerin – von einem Jagdhund ins Knie gebissen worden. So teilt es die brandenburgische Polizei mit. Als die Ministerin durch ihre Heimatregion radelte, sei der Deutsche Kurzhaar "Bessi" durch ein offenes Gartentor gesprungen und habe zugeschnappt. "Bessi" gelte eigentlich als völlig harmlos und sei wegen "Bisslosigkeit" sogar durch die Jagdprüfung gefallen, heißt es in den Presseberichten. Die Bisswunde Merkels muss in einer Klinik behandelt werden.

Ansonsten geht es der Politikerin aber gut mit dem Osten, auch wenn sie, wie sie dem Spiegel sagt, "fast körperlich" darunter leide, zwischen den Welten zu pendeln . Einerseits das Ministerium in Bonn, andererseits der Lebensgefährte in Berlin, die Eltern in der Uckermark, der Wahlkreis auf Rügen. Sie habe kein Zuhause, nur "Nester".

In den folgenden Jahren gelingt es Angela Merkel durchaus, den Osten stolz zu machen: Zwar wird 1998 Bundeskanzler Helmut Kohl abgewählt, zwar muss die CDU in die Opposition – aber Merkel, die Ostdeutsche, bleibt obenauf, wird erst Generalsekretärin, dann Bundesvorsitzende der Union. Die Kanzlerkandidatur 2002 überlässt sie Edmund Stoiber. Ob sie ihm jemals einen Rat gegeben habe, wie man den Osten für sich gewinnt, wird sie von der SuperIllu gefragt – und antwortet: "Natürlich erzähle ich ihm, dass die Menschen hier sehr stolz sind auf das Erreichte, dass sie ihre Heimat lieben – und ihre Traditionen hochhalten. Natürlich gibt es Probleme in den neuen Ländern. Aber die lassen sich allemal besser lösen, wenn man an das vorhandene Selbstbewusstsein anknüpft."

1. Dezember 2003, Leipzig

Edmund Stoiber hat die Bundestagswahl verloren. Nun versucht Merkel, ihre Partei neu auszurichten, ihr eine grundsätzliche Reform abzuringen, ja: die gesamte Programmatik zu verändern. Ausgerechnet im Osten, ausgerechnet im sozialdemokratischen Leipzig wirbt sie auf einem Parteitag für einen harten, wirtschaftsliberalen Kurs, will das Renteneintrittsalter erhöhen und die Sozialversicherungsbeiträge vom Lohn abkoppeln. Sie plane "das größte und umfassendste Reformpaket, das es seit Langem in der CDU Deutschlands gegeben hat", so Merkel. Ihr Kurs kommt im Osten nicht gut an. Bei der Bundestagswahl zwei Jahre später – Merkel ist inzwischen Spitzenkandidatin – wird nicht die CDU, sondern die SPD im Osten stärkste Kraft. Statt "wir" zu sagen, wenn sie von Ostdeutschen rede, spreche sie von "den Leuten von hier", wird Merkel kritisiert. Im Bund aber reicht es haarscharf zum Wahlsieg. Merkel wird 2005 Bundeskanzlerin.

14. Februar 2011, Gammertingen

Es ist kein Besuch im Osten, den Angela Merkel an diesem Tag macht. Gammertingen liegt in Baden-Württemberg. Aber der Osten steht plötzlich im Fokus. Baden-Württemberg nämlich streitet über den neuen Bahnhof für Stuttgart, und um die Bürger hier von dem Projekt zu überzeugen, kommt Merkel auf Salzwedel in Sachsen-Anhalt zu sprechen. Wer gegen Stuttgart 21 sei, solle sich doch einmal Salzwedel ansehen, erklärt sie. Dies sei für sie das Sinnbild der "Dagegen-Republik".

Salzwedel – einst stolze Hansestadt – habe zwar einen Bahnhof, aber den Anschluss verpasst. Die Arbeitslosigkeit sei zweistellig, so Merkel.

Unklar bleibt, warum sie sich so auf die Stadt in Sachsen-Anhalt eingeschossen hat. In den Jahren darauf wird Merkel mehrfach nach Salzwedel reisen, um sich zu entschuldigen. "Ich wollte niemanden in Salzwedel beleidigen", wird sie erklären. Und: "Ich erweise mich definitiv als lernfähig."

6. Juni 2013, Bitterfeld

Ein Hochwasser sucht Teile Deutschlands heim, auch der Osten ist stark betroffen. Merkel reist hin. In Bitterfeld lobt sie die Solidarität der Bürger, in Pirna stapft sie durch überflutete Straßen. Bei der Bundestagswahl einige Woche später erreicht die CDU schließlich 41,5 Prozent der Stimmen und beinahe die absolute Mehrheit, auch im Osten wird die Union diesmal stärkste Kraft.

26. August 2015, Heidenau

Zum ersten Mal besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Flüchtlingsheim – und zwar in Heidenau, wo Bürger und Neonazis gegen eine improvisierte Flüchtlingsunterkunft in einem Baumarkt protestiert hatten. Die Kanzlerin wird von einem dröhnenden Pfeifkonzert empfangen, verschwindet schnell hinter Sicherheitszäunen und lässt sich vor ihrer Abreise nur auf ein ganz kurzes Pressestatement ein. Demonstranten beschimpfen sie teilweise unter der Gürtellinie. Wenige Tage später wird sie eine Entscheidung treffen, die die Republik auf Jahre hin beschäftigt: Flüchtlinge, die bislang in Ungarn ausharrten, lässt Merkel nach Deutschland einreisen.

16. August 2018, Dresden

Die Bundeskanzlerin wird inzwischen beinahe überall, wo sie in Ostdeutschland auftritt, von einer Menge lautstarker Demonstranten empfangen. Sie kritisieren Merkels Flüchtlingspolitik, sie beschimpfen sie als "Volksverräterin". So erging es ihr im Spätsommer 2017 in Finsterwalde, so ergeht es ihr nun im Sommer 2018 in Dresden. Vor dem Landtag hat sich ein Grüppchen von etwa 300 Pegida-Demonstranten zusammengefunden, aber diese sind nicht die Einzigen, die Merkel heftig angreifen: Nach ihrer Ankunft trifft die Kanzlerin die CDU-Fraktion des Landtages, die sich vorgenommen hat, der Kanzlerin kräftig "einzuheizen", wie ein Abgeordneter erzählt. Die Abgeordneten fordern Merkel auf, öffentlich Abbitte für ihre Flüchtlingspolitik zu leisten. Anders ließen sich die Wähler im Osten nicht mehr zufriedenstellen. Angela Merkel ist nach dem Treffen anzusehen, wie sehr sie der Zorn ihrer eigenen Parteifreunde irritiert hat.