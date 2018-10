Über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sollte man sich in ethischer Hinsicht ja schon Gedanken machen, bevor technisch und wirtschaftlich motivierte Tatsachen geschaffen werden. Catrin Misselhorn liefert dazu in ihrem Buch Grundfragen der Maschinenethik philosophisch wie empirisch informierte, klar und nüchtern argumentierende Überlegungen. Die Stuttgarter Philosophieprofessorin konzentriert sich auf zwei Fragen aus diesem Themenkomplex, nämlich, "ob und wie man Maschinen konstruieren kann, die selbst moralische Entscheidungen treffen und umsetzen können, und ob man dies tun sollte".

Nach einem Überblick zu den technischen Grundlagen von KI, zu Theorien des Bewusstseins und der Moral beantwortet sie die Fragen mit dem Stufenmodell von Moralität für Maschinen, das der amerikanische Philosoph James Moor entwickelt hat: Für die volle Moralität sei neben moralisch relevanten Folgen, Übereinstimmung mit moralischen Wertvorgaben sowie begründeten Entscheidungen auch noch Selbstbewusstsein nötig. In absehbarer Zeit sei nur vorstellbar, dass Maschinen die dritte dieser vier Stufen erreichten. Denn Selbstbewusstsein sei in allen konkurrierenden Theorien noch zu wenig verstanden, als dass man es künstlich herstellen könnte. Beim Einsatz solcher also nur im funktionalen Sinn moralischen Maschinen soll man laut Misselhorn wegen einer drohenden "Erosion von Verantwortung" grundsätzlich zurückhaltend sein. Weil Maschinen keine Verantwortung übernehmen könnten, komme es zum Problem "zu vieler Hände" hinter einer Handlung oder des zu großen zeitlichen Abstands zwischen einer Handlung und ihren Folgen – von der Programmiererin über den Anwender bis hin zur Maschinenaktion. Daher sollte bei Waffen und beim Auto immer menschliche Kontrolle im Prozess vorgesehen bleiben. Weiter reichende Selbstständigkeit hält sie nur bei Pflegerobotern für erlaubt.

Für Misselhorns normative Überlegungen wäre eine genauere Angabe eigener Prämissen hilfreich gewesen: Sie scheinen etwas eklektisch; im Zweifel kantisch. Hier sollten jetzt auch andere weiterdenken.

Catrin Misselhorn: "Grundfragen der Maschinenethik"; Reclam, Ditzingen 2018; 283 S., 9,80 €, als E-Book 8,99 €