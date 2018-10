Zufällig geriet der 14-Jährige in eine Razzia nach dem gescheiterten Putsch gegen den Diktator seines Landes. Er wurde verhaftet, überlebte ein Todeslager, ein weiteres und wurde schließlich aus einem Arbeitslager befreit.



Zurück in seiner Heimat, arbeitete er kurze Zeit als Journalist, dann in der Presseabteilung eines Ministeriums.



Während seines Militärdiensts wurde er in ein Gefängnis versetzt. Durch einen vorgetäuschten Zusammenbruch entkam der ehemalige Häftling der Rolle des Gefangenenwärters.



Mit 24 Jahren war er freier Schriftsteller und verdiente sein Geld unter anderem mit Übersetzungen schwieriger Texte. Dreizehn Jahre voller Selbstzweifel und quälender Erinnerungen arbeitete er an einem Werk, das ihm literarischen Ruhm eintrug. Die autobiografisch grundierte Geschichte nähert sich mit protokollarischen Sätzen dem Ungeheuerlichen des Überlebens in einer Vernichtungsmaschinerie – um den Preis einer selbstbestimmten Biografie. In drei weiteren Romanen vertiefte er das Thema dieses existenziellen Verlusts zum Kennzeichen und Problem unserer Zeit. Für sein umfangreiches literarisches Schaffen erhielt er angesehene Literaturpreise und wurde öffentlich als Gastredner bei Gedenkveranstaltungen geehrt.



Nach Jahren in einem Gastland kehrte er schwer krank in seine Heimat zurück. Trotz seiner scharfen Kritik an der Regierung nahm er zwei Jahre vor seinem Tod den höchsten Staatspreis an – sein Versuch, einen Konsens in einem gespaltenen Land zu schaffen. Wer war’s?

Lösung Nr. 40:

Dacia Maraini, italienische Schriftstellerin, wurde 1936 in Florenz geboren. Sie verbrachte ihre von Faschismus geprägte Kindheit u. a. in Japan und auf Sizilien und zog dann nach Rom. Mit dem Roman "Die stumme Herzogin" gelang ihr international der literarische Durchbruch, zuletzt erschien ihr Roman "Das Mädchen und der Träumer"