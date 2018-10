Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm, und tragen Sie in die restlichen Felder Ziffern von 1 bis 9 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Ziffer mehrfach vorkommt.

Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Ziffern (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Ziffern werden hier angegeben.

Lösung aus Nr. 39:



Lu, Ba, El und Ul sind in der Klasse A, und Ah, Yi, Mo und Bo sind in der Klasse B