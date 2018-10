Das Sparkassen Chess Meeting in Dortmund ist eines der großen Traditionsturniere der Welt. Alle Koryphäen – von Keres und Spasski über Kortschnoi, Karpow, Kasparow und Anand bis zu Carlsen, aber auch die Weltmeisterinnen Judit Polgár und Hou Yifan – nahmen daran teil. Und natürlich Wladimir Kramnik, der sein Lieblingsturnier schon zehnmal gewann.

In der einstigen Bierstadt warben Brauereien mit "Nach klugen Zügen tiefe Züge" – umgekehrt wäre es wohl weniger ratsam gewesen. Und der ehemalige Weltmeister Max Euwe befand zur Freude der Dortmunder und vor allem der "Seele des Turniers" Gerd Kolbe: "Ein intelligentes Spiel in einer intelligenten Stadt für intelligente Leute aus aller Welt." Allerdings hegt dieser als Verantwortlicher der WM-Spiele in Dortmund 2006, des "Sommermärchens", mit der zweifelsohne deftigeren Sportart Fußball noch eine zweite Liebe in seiner Brust.

Das diesjährige Turnier war vor allem für den Sieger mit dem Zungenbrechernamen Jan Nepomnjaschtschi (auf Deutsch: "Der sich nicht Erinnernde") aus Russland ein Sommermärchen. Zu seinem 28. Geburtstag bei der ersten Runde am 14. Juli stimmten alle ein Geburtstagsständchen für einen strahlenden "Nepo" an. Er besiegte nicht nur seinen großen Landsmann Kramnik, sondern auch die deutsche Nummer eins, Liviu-Dieter Nisipeanu. Gegen diesen erinnerte er sich sehr wohl des "Zugzwangmotivs". Mit welchem unscheinbaren Zug als Weißer bewog er ihn zur Aufgabe?

Lösung aus Nr. 40:

Wie gewann Weiß am Zug?

Mit 1.Dg8+! Schwarz gab schon auf, weil 1...Kf6 2.Dh8+ die Dame verlöre, 1...Kh6 2.g5 gar matt wäre und schließlich nach 1...Dg7 2.Dxg7+ Kxg7 3.Kg5! der g-Bauer sich unweigerlich in eine Dame verwandeln wird