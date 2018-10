Miteinander reden. Man kann es drehen, wie man will, es bleibt letztlich doch der Königsweg, um den gordischen Knoten des argwöhnischen und misstrauischen Nebeneinanderherlebens ein wenig zu lockern. Aber das Miteinanderreden kann noch viel mehr.

Doch der Reihe nach: ein Samstag im späten August. Die Reisegruppe einer evangelischen Gemeinde in Nordhessen war nach Leipzig gekommen. Nicht nur zum Kirchenschiffbegucken und Museumstourismus. Sondern auch, um Gespräche zu führen mit Menschen, die schon länger an den zu besuchenden Orten vor Anker gegangen sind.

Ob ich bereit sei zu solch einer kleinen Gesprächsrunde über Leipzig, die Menschen und das Leben hüben wie drüben an diesem Vormittag, das hatte man mich freundlich einige Wochen zuvor per E-Mail gefragt. Ich war bereit.

Es sollte sich als eine gute Entscheidung herausstellen.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Der Vormittag war sonnig, die Stimmung aller Anwesenden wohlwollend – heitere Vertreter aller Generationen tummelten sich in einem nach Frühstückskaffee und Rührei duftenden Raum. Mein Kind war dabei, fand ebenfalls herzliche Aufnahme und diskutierte mit einer Art Hofnarrenstatus auf lebhafte Weise mit. Recht schnell waren wir unerwarteterweise beim unerschöpflichen Thema Digitalisierung angekommen: Mahnende sowie enthusiastische, also vollkommen altersgemäße Ansichten prallten auf fröhlichste Weise aufeinander. Bezeichnenderweise hatte natürlich jeder ein bisschen recht – irgendwie. Im weiteren Verlauf ging es ein bisschen mehr ans Eingemachte. Nach 29 Jahren des offiziell wiedervereinigten Landes sitzt die Vergangenheit noch immer mit am Tisch. Und zwar sehr präsent. Ich finde, das darf auch so bleiben.

Nur sollten wir vielleicht spätestens zum großen Jubiläum im kommenden Jahr endlich die wichtige Frage klären, welchen Platz wir unserer Vergangenheit, den Erfahrungen der Menschen im geteilten Deutschland fürderhin zukommen lassen wollen. Soll sie uns weiterhin im Nacken sitzen und uns missmutig machen? Oder wollen wir sie nicht lieber als Begleiter akzeptieren, als Gepäck, das dann und wann sogar mal einen Taschenwärmer herauszaubern kann? So wie an diesem Samstagvormittag inmitten unserer neuen Bekannten aus Hessen?

In unserer Gesprächsrunde kamen wir irgendwann auf die Ausreiseantragsteller zu sprechen, auf die aus der DDR weggegangenen Künstler. Wie schwer die Entscheidung für den Einzelnen gewesen sein muss, wie übel die Repressalien und die Bürde für die Familien waren. Auch für die Zurückgebliebenen.