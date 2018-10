Das Schild ist gigantisch. Wie es gegen die dunkle Nacht anstrahlt, wie es sein Licht auf den Bordstein funzelt, wie es ruft: "Kommt zu mir, ihr Gestalten, schenkt euch ein bisschen Ruhe ins Glas." Man sieht dieses Rechteck der Hoffnung schon auf fünfzig Meter Distanz, weil es sonst nichts zu sehen gibt am kalten Wohlerspark in Altona, selbst die Straßenlaternen haben Feierabend. Da verzeiht man dem Schild sogar, dass es gespiegelt ist. yniT retsyO nnI steht da, soll heißen: Tiny Oyster Inn.

Moritz Herrmann ist Autor der ZEIT und schreibt diese Woche über eine Bar.

Klingt nach einer Hafenkneipe an der amerikanischen Ostküste, ist aber eine Cocktailbar im New Yorker Stil.

Man bestellt bei einem Mann, der diffus bekannt wirkt, ohne dass man sagen könnte, woher diese Bekanntheit rührt, zwei Cocktails, man ist in Begleitung: Der Freund, der die Honey Margarita kriegt, wurde früher Tequila-Tim genannt, und weil er früher Tequila-Tim genannt wurde, kriegt er die Honey Margarita. In einer guten Bar machen solche Sätze immer Sinn. Man selbst nimmt, um im Thema zu bleiben, den New York Sour mit Tisch in der Ecke.



An der Bar kann man bestellen, aber nicht bleiben, Barhocker gibt es keine. Der New York Sour ist, erklärt der Barkeeper, ein Whisky Sour, nur mit einem Schuss Rotwein, der in den Tumbler gefloatet wird. Erfunden um 1880, wurde er in der Prohibition richtig beliebt, weil der Rotwein den Schwarzbrennerwhisky genießbar machte.

Der Barkeeper erklärt auch noch, wer er ist, nämlich Till Müller, Begründer dieser Bar, ihr einziger Kellner, Abwäscher, Einkäufer. Was er sich wünscht: Mehr Personal vielleicht, sagt er, wenn das Ding gut läuft. Ist ja erst seit dem 8. September geöffnet. Müller hat vorher in der BernsteinBar gearbeitet, daher die Bekanntheit, die man nicht zuzuordnen wusste: Von dem Mann mit diesem Gesicht wurde man schon in so mancher Nacht bedient.

Und weil man so schön ins Reden gekommen ist, bleibt Müller einfach am Tisch stehen und redet weiter. Der New York Sour schäumt am Gaumen und rutscht auf dem Rotwein in die Seele, große Freude. Während Müller erzählt, wie er New York abflaniert hat, um dem Oyster Inn den Charme der Stadt einzuimpfen, ein Rundumblick: Der übliche 2018er-Interieurminimalismus wird mit einer Holztäfelung auf Hüfthöhe gebrochen, im Hinterraum stehen leider Samtsessel – müssen die sein? Für ein wenig Gemütlichkeit, entschuldigt Müller, bringt dann aber Totschlagargumente vor, die seine Bar gegen den Hipstervorwurf schützen. Die Holztäfelung stammt von der Vorgängerkneipe, einem Trinkerloch mit den immergleichen Tresenfliegen. Müller hat gelassen, was er belassen konnte, weil er es nicht einfach ausradieren wollte. Die gekachelte Theke ist auch original. Oberhalb der Täfelung war nichts zu machen, da musste er dreißig Jahre Nikotin von der Wand kratzen. Man vergibt die Samtsessel, bleibt aber dabei, dass eine Bar auch Barhocker haben sollte.

"Wir sind ja in Hamburg, nicht in New York" © Philipp Reiss für DIE ZEIT

Und was, letzte Frage, ist mit Austern? Keine Austern, sagt Müller. Zu aufwendig. Kommt nur als Name gut. Wir sind ja in Hamburg, nicht in New York. Tequila-Tim nickt entschieden, was auch daran liegen könnte, dass er die zweite Margarita geleert hat. Die ist nämlich fantastisch, besser sogar noch als der New York Sour. Das mexikanische Rauchsalz, mit persischem Salz vermengt, sorgt, den Glasrand ummantelnd, für Geschmacksexplosionen. Müller kann Drinks. Darauf noch mehr davon.

Am nächsten Morgen ist man verkatert. Es gibt Leute, die sagen, ein Kater würde bedeuten, die Drinks seien schlecht gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Kater bedeutet, die Drinks waren so gut, dass man zu viele getrunken hat. Ein Kater ist ein Kompliment für eine Bar.