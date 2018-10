Was ist der Unterschied zwischen Brett Kavanaugh, den Trump für das Oberste Gericht nominiert hat, und den tragischen Heldinnen in Fontanes Effi Briest, Flauberts Madame Bovary und Hawthornes Der scharlachrote Buchstabe? Die Schuldumkehr.

Alle drei Romanfiguren hatten wider die herrschende Sexualmoral gesündigt und wurden dafür von der Gesellschaft bestraft – mit Ächtung, Verstoßung und gar Tod durch Selbstmord. Die Mittäter, die Männer, blieben unbehelligt; die Schuld landete allein auf den Schultern der Frauen. Die Unschuldsvermutung wäre damals niemandem in den Sinn gekommen – nicht bei "sittenlosen" Frauen.

Bei Kavanaugh gab es zwar eine Vernehmung durch den Senats-Justizausschuss sowie die Gegenüberstellung mit Christine Blasey Ford. Die Professorin hatte den heutigen Bundesrichter der versuchten Vergewaltigung auf einer Party von alkoholisierten Highschool-Schülern anno 1982 bezichtigt. Sie wirkte glaubhaft und gefasst. Doch gibt es keinen Zeugen, der die Horrorstory bestätigt hätte. Die meisten Befragten entlasteten Kavanaugh: Die Party habe an dem genannten Tag nicht stattgefunden, sie hätten ihn dort nicht gesehen ...

Dann tauchte Cecilia Ramirez auf, Kavanaughs einstige Kommilitonin in Yale, die ihn als Wiederholungstäter ausmachen sollte. Die New York Times, nicht gerade eine Trump-Verehrerin, ging ihrer Sorgfaltspflicht nach. Sie interviewte mehrere Dutzend Menschen, um Beweise zu sammeln. Nur: Wir "konnten keinen Augenzeugen finden", berichtet das Blatt. Doch in den Meinungsumfragen steht K. bereits als Schuldiger fest.

Lassen wir die Wahrheitsfindung beiseite. Natürlich geht es hier um blanke Politik. Soll ein Jurist, der das Kräfteverhältnis im Supreme Court nach rechts drücken könnte, bis an sein Lebensende Recht sprechen dürfen? Die Abtreibung wieder kriminalisieren? Das Ziel der Demokraten ist legitim, die Mittel sind es nicht. Ihr Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, ließ die Katze aus dem Sack: "Es gibt keine Unschulds- oder Schuldvermutung (...) bei einem Kandidaten (für das höchste Gericht)." Keine Unschuldsvermutung? Was politisch verständlich ist, gerät so zur Attacke auf eine Säule des Rechtsstaates.

An die 200 prominente Männer sind von #MeToo zur Strecke gebracht worden – ohne Prozess. Sie sind Unpersonen, Leprakranke bis ans Ende ihrer Tage. Der Verdacht ist der Beweis. Es gilt die Schuldvermutung, der Unschuldsbeweis obliegt dem Verdächtigten, die Strafe lautet auf "lebenslang". Nehmen wir an, K. fällt bei der Abstimmung im Senat durch. Ende von Ehre und Karriere.

Die Verurteilung durch das Standgericht der sozialen Medien wäre Genugtuung für ungezählte Frauen, die Belästigung oder Vergewaltigung am eigenen Leibe erfahren haben. Die von mächtigen Vorgesetzten zum Sex gezwungen wurden. Die sich aus Schamgefühl scheuten, den Täter anzuzeigen. Wir reden hier von Jahrhunderten des Unrechts.

Nur muss der Rechtsstaat gerade für Schurken gelten; sonst dient er keinem. Manche Übeltäter kommen davon, weil in dubio pro reo höher steht als die Vergeltung. Das ist empörend, aber jeder von uns kann in die Mühle des Verdachts geraten. Wie gut, dann den Rechtsstaat auf seiner Seite zu wissen. Das heilige Prinzip ist die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils.