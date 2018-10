Eine "Rotecke": So nennen Ermittler der Bundesanwaltschaft die internationalen Haftbefehle. Früher waren diese Dokumente farblich markiert, heute ist alles digital, der Begriff hat sich trotzdem gehalten. Im September 2018 ging eine besondere Rotecke in die Welt hinaus. Sie befasst sich mit unfassbaren Gräueltaten, die den Jesiden im Nordirak angetan wurden, einer religiösen Minderheit, deren Wurzeln im Irak weit älter sind als die von Christen und Muslimen. Der Haftbefehl mit dem Bundesadler auf dem Kopf der ersten Seite richtet sich gegen einen Mann, der dringend tatverdächtig ist, im Namen der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen zu haben – und bei einem Völkermord an den Jesiden mitgemacht zu haben, die der IS im August 2014 in Dutzenden Dörfern gleichzeitig angriff und anschließend entweder ermordete oder verschleppte und versklavte.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden