Schweres Menschengewimmel auf der Bühne. Lohengrin, mit dem sie in Brabant auf Veränderung setzten, hat alles geschmissen – Ehe, Ehre, Epochemachen – und ist in Richtung Gral und Vater Parzival unterwegs; zumindest sagt er das. Halb im Tunnel der nackten, schwarzen Szene schon – die Staatsoper sitzt ja städtebaulich direkt auf dem Stuttgart-21-Projekt – ruft er einen letzten Satz: "Seht da, den Herzog von Brabant, zum Führer sei er euch ernannt." Wen erwartet man da?

Ein im Reagenzglas gezüchtetes Monster wie in Hans Neuenfels’ gültig bleibender Bayreuther Inszenierung, die sich ebenfalls weigerte, einfach nur bläulich vor sich hin zu romantisieren? Einen Kindersoldaten unterm Stahlhelm mit MP im Anschlag, wie in Peter Konwitschnys denkwürdiger Hamburger Staatsopernregie? Der ungarische Regisseur Arpad Schilling ist in Stuttgart zur Spielzeiteröffnung unter neuer Intendanz extrem nüchtern und sehr mutig zugleich. Für den Führer kommen im Prinzip alle infrage, Gottfried von Brabant ist ein Jedermann, und da die machtfixierte friesische Hexe Ortrud (die einst Elsas Bruder in einen Schwan verwandelt hatte) als einzige starke Frau auf der Szene übrig geblieben ist, reißt sie einfach den Erstbesten aufs Podest: einen Glatzkopf im Freizeitshirt, der nicht weiß, was und wie ihm geschieht. Es kommt also nicht drauf an, wer hier den nächsten Pappkameraden an der politischen Spitze gibt. Nur instrumentalisieren muss man ihn können. Und Ortrud (mächtig bei Stimme: Okka von der Damerau) hätte da bestimmt schon eine Idee: zurück ins Gestern, klamm Diktatorische. Und natürlich geht es zuerst Elsa an den Kragen, der ein letztes von sehr wenigen genutzten Requisiten bleibt – ihr Messer. Helfen wird es ihr nicht.

Überhaupt hilft hier in Stuttgart der ganze alte Wagner-Zauber im Sinne von Künstler-, Zauber- oder Märchenoper wenig, denn Arpad Schilling, Begründer des Ensembles Krétakör (Kreidekreis) in Budapest, hat eine politische Parabel im Sinn, die er konsequent und einleuchtend abrollen lässt: Also ist nicht nur Lohengrins Nachfolger ein Mann aus dem Volk, auch Lohengrin ist es. Als Elsa (Simone Schneider mit entrücktem und zugleich geerdetem Sopran) einen Streiter vor dem Gericht braucht, wird Lohengrin aus einer altsozialistisch mausgrau gewandeten Masse Mensch, die das Ducken verinnerlicht hat, herausgeschubst: Schwere Geburt, aber einer muss es machen. Dass Lohengrin von höheren Mächten gesandt käme, darf man mit Fug und Recht infrage stellen. Wer aber ist er dann? Michael König in der Titelrolle formuliert die eigenen Zweifel auch vokal, indem er bewusst brüchig beginnt. Strahlen ist ihm fremd, seine Gralserzählung hat eher etwas von einem Fiebertraum. Da schultert jemand halb widerwillig eine gesellschaftliche, womöglich auch individuelle Projektion. Der Schwan, den er Elsa schenkt, ein Stofftier, ist denkbar klein, Lohengrins Macho-Appeal jedoch sehr bald sehr groß. Den Mann darf man rein gar nichts fragen, schon gar nicht, wie er wohl heiße.

Gut möglich, dass Lohengrin sich nur einbildet, Lohengrin zu sein, jedenfalls hat er keine magische Aura. Arpad Schilling sieht ihn als jemanden, der dazu da ist, die Masse und deren Stimmung ein bisschen umzupolen. Dass diesem Lohengrin individuell resultativ alles schiefgeht, ist für den Regisseur – aus Viktor Orbans Land auf dem Weg ins französische Exil – keine große Überraschung. Also inszeniert Schilling eine "ungenutzte Chance des Systemwechsels", wie er das nennt.

Kaum zufällig findet sich das Personal der Oper immer wieder in einem markierten Kreidekreis wieder: Lohengrin als Kammerspielkrimi. Dieser Konzentration entspricht der ebenfalls neue Generalmusikdirektor Cornelius Meister, indem er das Spiel des Stuttgarter Staatsorchesters wie elektrisch auflädt, über die Exegese von Motiven hinaus aber auch die latente Gewalt in Wagners Musik hören lässt. Jeder surreale Ton hingegen ist weitgehend gestrichen.

Bis ins Flüstern aufregend einstudiert ist der von Manuel Pujol geleitete Chor, dem zwischendurch eine von den Frauen ersonnene Utopie bleibt: Da flechten die Brabanter mit dem blauem Innenfutter der alten Herrensakkos einen Flusslauf und setzen Schwäne ins Wasser – wie schnäbelnde Porzellanfiguren auf bürgerlichen Anrichten. Mehr als dies bisschen Heimeligkeit ist nicht drin, denn das Volk, das zeigt Schilling sehr deutlich, taugt hier nur als Knetmasse. Man kann es mit Gerüchten lenken, das Potenzial zum Guten ist in diesem autoritätsfixierten Verband rasch verbraucht.

Schwärzer, pessimistischer, aber auch genauer, erhellender im Kommentar zur Lage von Nationen derzeit kann man kaum starten, wenn man wie der neue Intendant Viktor Schoner ein Opernhaus übernimmt. Die Lohengrin- Premiere wird in Stuttgart gerahmt von zwei Wiederaufnahmen, deren Gestus ein vollkommen anderer ist. Schoner, Jahrgang 1974, in Salzburg und bei der Ruhrtriennale an der Seite von Gerard Mortier groß geworden und zuletzt künstlerischer Betriebsdirektor an der Münchner Staatsoper, hat sie bewusst platziert. Voraus geht dem Wagner-Abend ein blitzblank polierter Freischütz , den Achim Freyer 1980 (!) in seiner klassisch-fantastischen Handschrift in Stuttgart herausgebracht hat. Schoner liegt daran, die Vielfältigkeit von Regiemodellen zu betonen, und so haucht er dem alten Freischütz neues Leben ein – schließlich sind Kommunikationsstörungen zwischen den Geschlechtern heute virulenter denn je. Neben anderen Arbeiten des Duos Jossi Wieler/Sergio Morabito bleibt gleich zu Beginn der neuen Ära auch deren Ariodante von Händel dem Spielplan erhalten. Um was geht es da wohl? Um Kommunikationsstörungen.

Der vormalige Intendant Wieler und der an die Wiener Staatsoper strebende Chefdramaturg Morabito, die den Übergang "ungeheuer kollegial" (Schoner) gestaltet haben, sind also nach wie vor präsent. Doch Schoner wird neue Publikumsschichten erschließen müssen, was er mit einem diversifizierten Programm versucht, das sich dem hier einst sehr präsenten Hans Werner Henze widmet (Der Prinz von Homburg), John Adams hinterfragt (Nixon in China), aber auch eine Produktion von La Fura dels Baus im Angebot hat (Mefistofele). Frankfurt, Antwerpen und Warschau sind Häuser, auf die Schoner vornehmlich schaut; sein Chefdramaturg, Ingo Gerlach, ist aus Bremen ans Haus gekommen. Das alles spricht nicht für die Fortsetzung der Münchner Verhältnisse mit anderen, kleineren Mitteln.

Aus der Not, noch nicht zu wissen, wo man in ein paar Jahren unterkommen wird, wenn der alte Littmann-Bau renoviert wird, will Schoner eine Tugend machen: Wer das nächste Ziel nicht kennt, muss den Weg bewusster gehen. Immerhin ist die Existenz einer Jugendoper in der ehemaligen Schauspieldependance Nord gesichert, und Stadt und Land sind beim Neubau zu angemessenen Ausgaben bereit. Schoner hofft auf die mindestens seit Klaus Zeheleins Zeiten legendäre Identifikation des sachkundigen Stuttgarter Publikums. Regie führen wird der neue Intendant nicht. Er hat Bratsche gelernt und sich da immer wohlgefühlt "zwischen der prätentiösen Geige und dem eitlen Cello". Vermittlung ist sein Kerngebiet, "außerparlamentarische Opernopposition" seine künstlerische Idealvorstellung. Bleibt der Einspruch gegen Konvention auf dem rhetorisch-szenischen Niveau von Arpad Schilling bestehen, dann: nur zu.