Vor einer Weile kam mir die alte Redewendung vom Kaninchen vor der Schlange wieder in den Sinn. Ich dachte: Wir sitzen vor der AfD wie das Kaninchen vor der Schlange. Und dann fragte ich mich, was dieser Spruch eigentlich besagen will.

Am Ende, scheint mir, geht es wohl darum, dass das Kaninchen dumm ist. Klar hat es Angst vor der Schlange, denn wenn die beißt, ist alles vorbei. Und vielleicht ist das Kaninchen auch hypnotisiert von ihrem Anblick, weil die Schlange auf seltsame Weise fast schön, weil so kompromisslos anders, kaltblütig und berechnend ist. Aber das Kaninchen müsste nicht festgefroren auf den Biss warten – es könnte ihr auch davonlaufen. Es ist schneller als die Schlange, die Wiese ist weit. Die Schlange wird es nicht fangen können, und dann wird die Schlange irgendwann verhungert und vergessen sein. Bye-bye.

#wirsindmehr: Es ist nach wie vor eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die nicht mit der AfD sympathisiert. Und doch befassen wir uns auf sämtlichen Kanälen, im Fernsehen, in den Zeitungen, auf Facebook und Twitter obsessiv und ohne Unterlass mit dieser Partei.

"AfD fordert islamfreie Schulen"

"AfD will Ehe für alle wieder abschaffen"

"AfD verlangt Absetzung von Claudia Roth"

Jede noch so hanebüchene Einlassung der Partei wird verbreitet. AfD 24/7. Das ist einfach fürchterlich. Regelmäßig erfahren wir, was der Höcke, was der Gauland, was die Storch wieder Unmögliches, Revisionistisches, Antidemokratisches von sich gegeben hat, und dann reden wir eine Woche drüber, hui, huch, das war mal wieder Nazi-Sprech von denen, Vogelschiss, Mahnmal der Schande, Schießbefehl.

Nein, ach was, wirklich? Es heißt ja immer: Wehret den Anfängen. Nun sind die Anfänge aber längst gemacht, und wir, das gesamte Spektrum links der AfD, sollten wissen, mit wem wir es zu tun haben: mit Rechtsradikalen oder einer Partei, die Rechtsradikalismus bewusst in ihren Reihen duldet. Mit einer Partei, in der, das muss man sich mal vorstellen, Frauke "Schusswaffengebrauch" Petry als zu moderat galt, sodass man sich inzwischen fast nach ihr zurücksehnt, so wie mancher in Hochzeiten des "Islamischen Staats" die Terroristen von Al-Kaida zum kleineren Übel verklärte.

Es gibt nichts Neues mehr von der AfD, und es gibt auch nichts Rettendes, nichts Überraschendes mehr über sie zu sagen. Ihre Funktionäre sind keine sachlichen Kritiker der Flüchtlingspolitik. In der Partei sitzen Ausländer- und Schwulenfeinde, Abwickler des Sozialsystems, Gegner der Schwachen, das haben sie nun oft genug gezeigt, das steht im Parteiprogramm, das ist jetzt hinlänglich klargemacht worden.

Und doch redet alles über indiskutable Aussagen der AfD oder deren eines, einziges Thema, die Flüchtlinge. Die AfD hat den Diskurs gekapert. Sie bestimmt die Inhalte – und längst auch den Sound.

Es ist eben leider nicht so, dass die nach rechts rückende AfD sich immer weiter ins Abseits begeben würde. Sie schleift die Gesellschaft hinter sich her, ihr Abstand vom Rest der Parteien bleibt erschreckend gleich. Wenn wir wollen, dass sich etwas ändert, müssen wir den Diskurs von der Partei entkoppeln.

Was ich an dieser Stelle deshalb vorschlagen möchte: Diskursverweigerung. Ein altes, probates, absolut legitimes Mittel. Wir Journalisten sollten diesen Leuten so wenig Forum bieten, wie es irgend geht. Das Kaninchen muss sich abwenden und der Schlange davonlaufen.

Es geht der AfD ja nicht um demokratischen Streit. AfD-Mitglieder haben ihre wahren Farben längst gezeigt. Auch, was sie mit uns Journalisten vorhaben: Verlage stürmen, Mitarbeiter auf die Straße zerren. Die freie Presse angreifen als Sinnbild der Demokratie. Diese Partei betrachtet uns als Feinde.

Ein Berliner AfD-Abgeordneter stellte kürzlich die Anschrift des parteikritischen Bloggers Schlecky Silberstein ins Netz, woraufhin der Morddrohungen erhielt. Als vor zwei Wochen in Chemnitz eine Zelle von Rechtsterroristen ausgehoben wurde, kamen deren Pläne für "gewaltsame Angriffe auf die Mediendiktatur und deren Sklaven" an die Öffentlichkeit. Mit Leuten wie diesen geht die AfD gemeinsam demonstrieren. Das ist kein Spaß mehr. Wir müssen verstehen, was die Stunde geschlagen hat.

Und es ist doch so: Wenn ich auf der Straße einen Typen höre, der sich auf eine Kiste gestellt hat und mit Schaum vor dem Mund dummes, böses Zeugs in die Gegend brüllt, dann sage ich ihm, er soll da runterkommen und den Rand halten, meinetwegen auch mehrfach. Und wenn das nichts hilft, gehe ich weiter. Ich stelle mich nicht hin und diskutiere mit dem und verschaffe ihm noch mehr Aufmerksamkeit. Ich stelle mich erst recht nicht ein paar Meter weiter hin und gebe noch einmal wieder, was der Typ Böses sagt. Sondern ich lasse den stehen. Der ist indiskutabel.