Andreas Pfingstner in der Gruabn, dem ehemaligen Stadion von Sturm Graz © Alex Krischner/Anzenberger für DIE ZEIT

Im Tattoostudio Southside Ink am Rande von Graz gibt es Andreas Pfingstner zweimal. Einmal auf einem Poster an der Wand, als stolzer Fußballprofi in seinem früheren Leben. Und einmal als echte Person auf dem Stuhl davor. Nur wenige Jahre liegen dazwischen, und doch ist es eine lange Geschichte voller Brüche und zweiter Chancen.

Andreas Pfingstner war Fußballer, einer dieser Profis am unteren Rand der Wahrnehmungsgrenze, die ihre Jugend dem Fußball opfern und es am Ende nie ganz schaffen. Österreich hat zwölf Fußballakademien, der Fußballbund ist stolz auf seine Nachwuchsarbeit. Doch der Markt für Profifußballer im Land ist klein. Abseits der größeren Vereine ist das Leben wenig glamourös. Man steht unter ständigem Leistungsdruck und verdient gerade genug zum Leben. Das Nachwuchssystem produziert viele Menschen wie Pfingstner: junge, talentierte Spieler, die auf halber Strecke zurückbleiben, sich in der zweiten Liga über Wasser halten und am Ende vor dem Nichts stehen. Die Überschussware, über die nicht viel geredet wird. Vom österreichischen U-20-Team, das 2007 bei der WM in Kanada sensationell den vierten Platz erreichte, spielt heute nur noch gut ein Drittel Profifußball.

Ein Dreieck verzeiht keine Fehler

Andreas Pfingstner gehört zu den jungen Spielern, die sich um ein zweites Leben gekümmert haben. Seit 2017 sticht er Menschen Bilder unter die Haut. Seine neue Heimat, ein Grazer Tattoo-Studio, liegt in einem Gewerbegebiet, um die Ecke rattern Lastwagen über eine viel befahrene Ausfahrtsstraße. In dem großen, weiß gekachelten Warteraum läuft ein Radio, aus den Hinterzimmern tönt das Surren der Tätowiermaschinen. An der Wand hängen Fotos von lokalen Prominenten, die sich hier schon haben schmücken lassen. Fußballer, Eishockeyspieler, Andreas Gabalier. Auf einem Foto lächelt Pfingstner, den linken Arm frisch tätowiert. 2015 war das. Damals, als er noch bei Sturm Graz spielte.

Der ehemalige Kicker ist ein großer, gradliniger Mann. Wenn er vor dem Foto aus seinem alten Leben sitzt und über seine zweite Karriere spricht, sagt er Sätze wie: "Ein Dreieck verzeiht keine Fehler, ein Totenkopf schon." Die Arme des 25-Jährigen sind großflächig mit Comicfiguren und Engeln bebildert, unter der kurzen Hose schauen Rosen und Vögel hervor. Er hat sein Geld mit seinen Händen und Füßen gemacht, nicht mit Worten, das merkt man. Viele Antworten sind einsilbig.

Andreas Pfingstner wächst in einfachen Verhältnissen in der Nähe von Murau auf. Der Vater ist Facharbeiter, die Mutter arbeitet als Reinigungskraft. Wie viele Burschen beginnt er mit fünf Jahren Fußball zu spielen. Beim WSV St. Lambrecht, einem Dorfverein. In einer Gegend, in der es außer dem Fußballverein und einer großen Dynamitfabrik nicht viel gibt.

Pfingstner spielt gut und ist groß gewachsen, kopfballstarke Innenverteidiger werden immer gesucht. Mit 14 bekommt er einen Brief von Red Bull Salzburg mit dem Angebot, dessen Jugendprogramm zu durchlaufen. Er siedelt ins Fußballinternat nach Salzburg über. Das streng getaktete Leben besteht jeden Tag aus Training-Schule-Training. Eigene Fernseher sind verboten, abends wird das Internet abgedreht.

Der junge Sportler ist bei der Jugend von Red Bull Salzburg Leistungsträger, spielt auch im Jugend-Nationalteam. Irgendwann schwänzt er einmal zu oft die Schule und fliegt vom Internat. Er sucht nach Wegen, das Desaster abzumildern, wechselt schließlich in die Jugendakademie von Hansa Rostock. Das Leben im Internat kennt er schon. "Im Fußballinternat muss man sich schon beweisen, sonst bist du der, der gehänselt wird", erzählt Pfingstner. Es ist eine leicht raue, maskuline Welt, in der sich die jungen Männer große Engel in den Rücken stechen lassen.

Fußball und Tattoos, das passt gut zusammen. Viele Fußballer sind großflächig tätowiert. Vielleicht, weil das eine Möglichkeit ist, in der Arbeitsuniform Individualität zu beweisen. Vielleicht, weil es immer noch eine Welt ist, in der Männlichkeitsrituale zählen. Und vielleicht auch einfach, weil es Vorbilder dafür gibt. "Viele Fußballer haben Engel-Tattoos", sagt er. "Den Trend hat David Beckham losgetreten. Auch ich hab mir meinen ersten Engel wegen Beckham stechen lassen."

Aus dem Jugendteam in Rostock rückt Pfingstner zu den Profis auf. Es zieht ihn aber wieder nach Hause. Er ist heimatverbunden, nicht gemacht für die große, weite Welt, selbst wenn sich die nur in Rostock befindet. 2013 wechselt er zu Sturm Graz, dem Verein, dem er in seiner Jugend zugejubelt hat. Er ist wieder daheim, und eigentlich passt alles. In der zweiten Hälfte der Saison kommt er zu zwei Einsätzen in der Bundesliga. Die Kleine Zeitung zählt ihn zu den "Gewinnern des Frühjahrs". Gerade als es loszugehen scheint, schmerzt im Training immer wieder das Sprunggelenk. Zwei Ermüdungsbrüche hintereinander werfen ihn aus der Bahn. "Das ist dann schon scheiße, aber hilft eh nichts", sagt Pfingstner. Man habe ja trotzdem jeden Tag Training. "Man geht in den Kraftraum, versucht alles, was möglich ist, um dranzubleiben."