Als Charles Aznavour gerade gestorben war und in jedem Café der armenischen Hauptstadt Jerewan seine Chansons dudelten, geschah etwas Unerwartetes: Der Premierminister Nikol Paschinjan rief über Facebook seine Anhänger auf, sich am Parlament einzufinden. Es gelte, eine "Konterrevolution" zu verhindern.

Binnen 90 Minuten kamen Tausende. Dank eines herbeigeschafften Generators erklangen auch hier Aznavours Lieder. Hinter den Türen des Parlamentsgebäudes verhandelte Paschinjan mit den Abgeordneten, die hastig und anscheinend die Ablenkung durch Aznavours Tod nutzend, ein Gesetz verabschiedet hatten, das künftig Neuwahlen erschwert. Eine Formalie in gewöhnlichen Zeiten – in Zeiten wie diesen aber führt der Vorgang zu der Frage: Greifen die alten Kräfte wieder nach der Macht, nachdem sie diese im Mai friedlich abgegeben hatten?

Nikol Paschinjan ist zwar Regierungschef, aber die Mehrheit im Parlament halten noch immer die Republikaner. Hinzu kommen kleinere Parteien, die teilweise von Oligarchen angeführt werden. Sie können jede Reform blockieren. Paschinjans Bündnis hält nur neun von 105 Sitzen. Als aber vor Kurzem die Jerewaner ihren Stadtrat wählten (der den Bürgermeister ernennt), gewann Paschinjans Bündnis haushoch – mit 81 Prozent der Stimmen. Paschinjan begriff das Ergebnis als Mandat, die Parlamentswahlen vorzuziehen. Die anderen Parteien wiederum ahnten, dass sie ihr politisches Desaster erleben könnten. Seither spielen sie auf Zeit. Sie zögern Neuwahlen hinaus in der Hoffnung, dass sich Paschinjan entzaubert. Politik ist in Armenien stark personalisiert – und wer an Personen glaubt, ist womöglich irgendwann von ihnen enttäuscht.

So flammt nun ein Machtkampf auf, der im Frühling ohne Blutvergießen zumindest vorübergehend entschieden wurde: Zigtausende protestierten friedlich, bis die regierenden Republikaner dem Druck nachgaben und Paschinjan zum Regierungschef wählten.

Nun plant Nikol Paschinjan ein riskantes Manöver: Er wird zurücktreten, davon ausgehend, dass sich auch nach zwei Wahlrunden kein Regierungschef finden lassen wird. Dann wird das Parlament aufgelöst und im Dezember neu gewählt. Ein Oligarch, der eine der kleineren Parteien führt, hat Paschinjan am Montag zugesichert, keinen Gegenkandidaten aufzustellen oder zu unterstützen. Sollten jedoch die Republikaner auf die Idee kommen, Paschinjan zu entmachten – die Mehrheit dazu hätten sie –, wird dieser via Facebook seine Unterstützer auf die Straße rufen. Sie werden ihm in Scharen folgen.